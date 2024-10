Ostra debata ws. Lewandowskiego. "Jest w tym momencie gorszy". Nagła kontra

Turcy są znani z zamiłowania do tego, co ich. Kochają swój kraj, ligę, zawodników, nawet jeśli przyjeżdżają z innego kraju. Trzy gole strzelone, póki co w koszulce Fenerbahce przez Youssufa En-Nesyriego wystarczają, by być w oczach byłego piłkarza Abdülkerima Durmaza lepszym od Roberta Lewandowskiego. "Jest w tym momencie lepszy, bardziej ekscytuje" - tłumaczył się 64-latek. Goście w studiu byli zdumieni.