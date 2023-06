Ostatnie wyzwanie Lewandowskiego. Xavi mówi otwarcie. "To nasz cel"

Kwestię zdobycia nagrody Pichichi dla Roberta Lewandowskiego będzie trzeba przypieczętować jednak w ostatniej kolejce. Polski napastnik najprawdopodobniej wygrałby ją nawet bez pojawienia się na placu gry, ponieważ przewaga pięciu goli nad drugim miejscem wydaje się nie do nadrobienia.

Xavi wspomniał o nagrodzie Lewandowskiego. "To nasz cel"

- Drużyna chce zakończyć sezon w dobrym stylu, z wygraną. Mamy również indywidualne cele jak Pichichi dla Roberta , nie chcemy stracić bramki. Ten mecz nie ma dla nas oczywiście tak wielkiej stawki co dla Celty, są w skomplikowanej sytuacji, ale my chcemy zagrać dobrze i wygrać - powiedział Xavi Hernandez .

Trudne zadanie przed Barceloną. Rywal jest na "musiku"

Wszystko wskazuje więc na to, że Robert Lewandowski w ostatnim ligowym meczu wybiegnie w pierwszym składzie i zapoluje na kolejne bramki. W pierwszej rundzie "Duma Katalonii" wygrała z Celtą Vigo 1:0. Polski napastnik rozegrał cały mecz przeciwko ekipie z Galicji, ale nie wpisał się na listę strzelców. Jedynego gola zdobył wówczas Pedri. Dla "Lewego" będzie to więc dobra okazja, aby dopisać do swojej listy kolejną "ofiarę".