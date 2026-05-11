Ostatnie 50 dni Roberta Lewandowskiego? Wszystko na to wskazuje

Gdy Robert Lewandowski w poniedziałek podniesie się z łóżka, prawdopodobnie myśl "znów jestem mistrzem" zdominuje tę o wciąż niewyjaśnionej przyszłości. W niedzielę wieczorem Barcelona pokonała Real Madryt 2:0, dzięki czemu przypieczętowany został czternasty tytuł mistrza kraju, po jaki w karierze sięgnął polski napastnik. Euforia jednak wreszcie ustąpi miejsca pragmatyzmowi - Lewandowski będzie musiał wybrać, co dalej. Wśród zadawanych mu pytań przez dziennikarzy czasem pojawia się jedno: czy zdecyduje się na pozostanie w Barcelonie. To o tyle nietrafione, że odpowiedź na dziś w ogóle nie zależy od Polaka - klub po prostu wciąż nie wystosował żadnej oferty. Biorąc pod uwagę kilka czynników: począwszy od tego, że jest szereg klubów, które dziś kuszą "Lewego" (a Barcelona nic z tym nie robi); idąc dalej przez fakt, że już teraz marginalizowana jest jego rola, a przecież młodszy nie będzie; kończąc na podejściu samego Hansiego Flicka, który nie składa żadnych deklaracji, że chciałby Lewandowskiego także w kolejnym sezonie - wszystko składa się na całość, w której kolejny sezon w Katalonii byłby jednym z najbardziej zaskakujących rozstrzygnięć. Tym bardziej, że sam Robert swoje ambicje ma - sięgające wyżej, niż rola rezerwowego w jakimkolwiek klubie świata.

Coraz mniej pożądany

Z Realem w niedzielę Lewandowski zagrał przez zaledwie 13 minut. Zanotował ledwie sześć kontaktów z piłką - pięciokrotnie podawał do partnerów (cztery razy celnie) i oddał jeden strzał (celny). Było to jedyne dotknięcie futbolówki w "szesnastce" Realu.

Z jednej strony trudno mówić o niespodziance, skoro w La Liga od dłuższego czasu rywalizację wygrywa Ferran Torres, z drugiej mówimy o odstawieniu zaraz po dwóch dobrych, 90-minutowych występach przeciwko Osasunie (gol) i Getafe (asysta). W dodatku Flick przez większość sezonu w Lidze Mistrzów stawiał na Polaka, ale w kluczowych meczach fazy play off, odesłał go na ławkę. Łącznie we wszystkich rozgrywkach "Lewy" zagrał przez około 2200 minut. W poprzednim - blisko 4000. Tendencja jest aż nadto zauważalna.

Jeszcze do niedawna wydawało się pewne, że Barcelona złoży ofertę - opiewającą na dużo niższą sumę, niż obecnie, ale jednak. Lewandowski z roli zmiennika wywiązywał się całkiem dobrze, a sytuacja finansowa mistrzów Hiszpanii jest na tyle daleka od optymalnej, że linia ataku - choć podobnie daleka od pożądanej - mogła pozostać bez zmian. Brak oferty oznacza, że Barcelona musi mieć dziś pomysł na pozyskanie nowego snajpera. Inna sprawa, czy on wypali. Zakulisowo gra musi się już toczyć, a ewentualna propozycja dla Polaka pewnie mogłaby być interpretowana jako fiasko rozmów z nowym transferowym celem. Sama oferta też by jeszcze niczego nie załatwiała, bo wsłuchując się w najnowsze wypowiedzi Lewandowskiego, trudno w nich odnaleźć jednoznaczne pragnienie, by pozostać w obecnym zespole.

Jednocześnie Robert Lewandowski wciąż pokazuje, że swoje może robić. Liczby w przeliczeniu na 90 minut gry są naprawdę dobre - w tym czasie Polak zdobywa średnio 0,84 bramki, oddaje blisko cztery strzały, w tym 1,8 celnych. Ma 80 proc. udanych podań. To nie jest moment na koniec kariery i sam "Lewy" taką opcję odrzuca. Nie jest jednak w stanie wskazać, czy bliżej mu dziś do jednej z mocnych lig - jak choćby Serie A, gdzie kusić go ma Juventus lub Milan - czy do mniej wymagającej, gdzie profity z podpisania kontraktu wykraczają poza boisko.

Różne oferty, każda z "innej parafii"

Chicago Fire, niezwykle aktywne i zdeterminowane, by przejąć Lewandowskiego, negocjacje prowadzi na szeroką skalę i uwzględnia w nich nawet żonę piłkarza, która miała dostać gwarancję pomocy w rozwijaniu biznesu za oceanem. Sam zawodnik taką decyzją otworzyłby sobie kolejny rynek, a Ameryka kocha takie historie. Nawet jeśli skala oddziaływania takiego transferu nie byłaby tak ogromna, jak w przypadku przejścia Leo Messiego do Interu Miami, wciąż byłaby potężna.

Na Bliski Wschód mógłby odejść, by zarobić więcej, niż gdziekolwiek i kiedykolwiek, jednak ten kierunek koliduje z ambicjami. Piłkarzowi, który wygrał wszystko w Europie, trudno byłoby traktować ewentualne triumfy w Azji jako istotny element sportowego spełnienia. Nie mówiąc już o tym, że nawet przy największych tamtejszych klubach, mówimy o pewnego rodzaju anonimowości - w ogólnej społecznej świadomości, piłkarz wsiadając w samolot, leci do "Arabii Saudyjskiej", nie zaś do konkretnego klubu.

Kluby jak Juventus lub Milan nie zaoferują pieniędzy zbliżonych do tych, które Lewandowski ma w Barcelonie (nie mówiąc o ofercie z Arabii Saudyjskiej) ani nowego otwarcia na wielkim rynku, jednak kuszą realizacją sportowych ambicji - wciąż można strzelać w Lidze Mistrzów i śrubować tam wynik, a pojawi się także perspektywa wygrania czternastego tytułu w ligach top 5. Trzynaście ma kilku piłkarzy, czternaście - żaden na świecie. To też jedyne opcja, gdzie wybór byłby "czysto boiskowy", ale pytanie, czy faktycznie w przypadku piłkarza mającego 38 lat jest to zaleta.

Lewandowski wciąż enigmatycznie wypowiada się na temat swojej przyszłości w reprezentacji, bo - co brzmiałoby całkiem logicznie - ona może zależeć od decyzji, z jakim zwiąże się klubem. Czym innym jest rzucać wszystko za Atlantykiem, a czym innym w Europie. Dlatego napastnik unika jakichkolwiek deklaracji i zapowiedział już przylot na czerwcowe zgrupowanie, podczas którego rozegramy dwa mecze towarzyskie. Na pytanie "co dalej" odpowiada "zobaczymy". Ten fakt najlepiej pokazuje, że Robert Lewandowski wciąż nie wie, gdzie zagra za kilka miesięcy.

Ale Barcelona w tej układance - dość nieoczekiwanie - zaczyna pasować najmniej.

