Osiem goli w Barcelonie, a to jeszcze nie koniec. Robert Lewandowski zareagował

Pierwsze starcie półfinałowe Pucharu Króla pomiędzy Barceloną a Atletico Madryt zakończyło się wynikiem 4:4. Osiem goli rozpala wyobraźnię kibiców i dziennikarzy, którzy nastawiają się na emocjonujący rewanż. Atmosferę nieco wychładza fakt, że drugie spotkanie odbędzie się dopiero 2 kwietnia, ale wszyscy już powoli do niego odliczają. Widać to po środowej okładce "Marki". Zawodnicy podchodzą do tego chłodniej, Robert Lewandowski skupia się na najbliższych wyzwaniach.