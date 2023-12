Opublikowali ranking najlepszych piłkarzy świata. Duży spadek "Lewego"

Od 2012 r. zawsze znajdował się w setce najlepszych zawodników. Zwyciężał w latach 2020 i 2021, a w latach 2022-2023 był królem strzelców Hiszpanii, prowadząc Barcelonę do mistrzostwa w swoim pierwszym sezonie w tej lidze. Okazuje się, że człowiek, który strzelił w karierze prawie 600 goli w fenomenalnym tempie, był całkiem dobry "błogosławieństwem", jak nazwał go trener Xavi. [...] W wieku 35 lat jest jednak bardziej sfrustrowany, a jego trener apeluje, by dogrywać do niego więcej piłek

~ pisze w uzasadnieniu "Guardian".