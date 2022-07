Opisują zachowanie Lewandowskiego w ośrodku Bayernu. Jest znaczący szczegół

Wciąż nie jest jasna piłkarska przyszłość Roberta Lewandowskiego. Sprawy zdają się zmierzać ku finałowi, bowiem - wedle najnowszych medialnych doniesień - FC Barcelona przygotowała nową ofertę za piłkarza. Ta opiewać ma na oczekiwane przez Bayern 50 milionów euro .

Reklama

Tak czy inaczej formalnie "Lewy" wciąż jest zawodnikiem "Bawarczyków", dlatego z urlopu przyleciał prosto do Monachium i 12 lipca rozpoczął przygotowania z drużyną . Najpierw pojechał do szpitala, gdzie przeszedł konieczne badania, a następnie udał się do ośrodka szkoleniowego klubu. Tam czekali na niego dziennikarze. Teraz opisują zachowanie sportowca.

Przyjaciel Lewandowskiego potwierdza niepokojące wieści. Jest powód do obaw

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Robert Lewandowski o swojej przyszłości. "Tego teraz potrzebuję". Wideo INTERIA.TV

Robert Lewandowski w centrum Bayernu Monachium. Zapytano go wprost, czy zostaje w klubie

Florian Plettenberg ze "Sky Sports" jest świetnie poinformowany w sprawach Bayernu. To on niedawno ujawnił informację, że władze klubu z Monachium chcą do końca bieżącego tygodnia wyjaśnić sprawę transferu Lewandowskiego. Wyznaczyli nawet datę graniczną. Wszystko ma być załatwione do 16 lipca, czyli do dnia oficjalnej, przedsezonowej prezentacji drużyny.

Dziennikarz gościł w siedzibie "Bawarczyków" i podzielił się relacją na temat zachowania polskiego piłkarza. "Był bardzo profesjonalny. Prezentował topową formę" - wyjaśnił.

W materiale "Sky Sports" poświęconym "Lewemu" jest więcej szczegółów. Podkreślono, że piłkarz nie pożegnał się z nikim z klubu. Stąd wniosek, że sprawa transferu nie została jeszcze sfinalizowana. "Lewandowski był ogólnie bardzo uprzejmy wobec wszystkich pracowników Bayernu. (...) Jak pokazały testy wydajności, 33-latek jest w szczytowej formie. Pod koniec dnia wydawał się stosunkowo zrelaksowany. Czy to dlatego, że jego przyszłość wkrótce stanie się jasna? Na razie nie pożegnał się z nikim na Säbener Strasse" - czytamy.

Zawodnik miał natknąć się na kibiców, którym rozdał autografy. Kiedy odchodził od fanów, spotkał niemieckiego reportera, który wprost zapytał go, czy zostanie w Bayernie. Reakcja? Wymowna. "Po prostu się uśmiechnął, pomachał i odjechał".

Z kolei dziennikarze z niemieckiego "Sport1.de" opisują nie tylko powrót zawodnika do Monachium, ale też fakt, że w ciągu jednego dnia... poruszał się aż trzema różnymi samochodami. "Podjechał zielonym bentleyem do szpitala Barmherzige Brüder, czarnym audi podjechał na Säbener Strasse, by później odjechać stamtąd czerwonym audi" - zauważyli.

Fatalne doniesienia dla Lewandowskiego! "Potrzeba czasu"

Zdjęcie Robert Lewandowski / AFP/CHRISTOF STACHE / AFP