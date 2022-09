On dziś przyćmi Lewandowskiego? Już pobił rekord!

Piotr Jawor Robert Lewandowski

Robert Lewandowski wraca dziś do Monachium! Polak szybko zadomowił się w Barcelonie, tymczasem Bayern ciągle szuka piłkarza, który będzie w stanie go zastąpić. Być może takim zawodnikiem okaże się Mathys Tel. Spotkanie Bayern Monachium - FC Barcelona dziś o godz. 21. Transmisja w Polsacie Sport Premium 1 i w Polsacie Box Go, relacja na Sport.Interia.pl.

Zdjęcie Robert Lewandowski / AFP