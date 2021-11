"Krótka wymiana zdań z Robertem Lewandowskim przed treningiem. To imponującej, jak tydzień po tygodniu, osiąga co raz lepsze wyniki na treningach i w meczach. To nie jedyny powód, dla którego zasługuje na Złotą Piłkę" - napisał na swoich mediach społecznościowych były reprezentant Niemiec.

Bayern Monachium. Robert Lewandowski z hat trickiem w ostatnim meczu Ligi Mistrzów

Robert Lewandowski liderem klasyfikacji strzelców Ligi Mistrzów



Bayern Monachium w ostatniej serii spotkań pokonał Benfikę Lizbona 5-1, a Robert Lewandowski uzyskał hat tricka. W najbliższym ligowym starciu z SC Freiburg w ekipie z Bawarii spodziewana jest rotacja w składzie. Prawdopodobnie nie dotknie jednak ona "Lewego", którego występu eksperci spodziewają się od pierwszej minuty.

