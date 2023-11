Michał Probierz: Nie rozumiem hejtu na Lewandowskiego. Najłatwiej jest wieszać psy

"Nie zgodzę się z opinią, że to był fatalny mecz Roberta, robiliśmy tu analizy. My jako zespół musimy również wykorzystywać to, w jaki sposób on wychodzi na pozycję, w jaki sposób gra, a nie potrafimy często zagrać tego ostatniego podania" - stwierdził Probierz.