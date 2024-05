Europejski Złoty But za sezon 2023/24 trafi do Harry'ego Kane'a. Bayern Monachium po odejściu Roberta Lewandowskiego próbował sobie radzić przez jeden sezon bez klasowego napastnika, ale latem działacze naprawili swój błąd. Transfer Anglika okazał się strzałem w dziesiątkę. Były snajper Tottenhamu strzelił aż 36 goli w Bundeslidze, co dało mu 72 punkty w zestawieniu.