Po tym, jak minionego lata Robert Lewandowski odszedł z Bayernu Monachium do FC Barcelona , w ataku mistrza Niemiec powstała ogromna wyrwa . Początkowo niemieccy działacze nie zdecydowali się na ściągnięcie topowego snajpera , który zastąpi Polaka, lecz potem zorientowali się, że popełnili błąd. Przyznał to otwarcie między innymi Karl-Heinz Rummenigge .

Rynek transferowy właśnie startuje, każdy klub stara się poprawić swój zespół. W poprzednim roku Robert Lewandowski został sprzedany, to stanowiło przynajmniej 50 bramek we wszystkich rozgrywkach, których brakowało. Myślę, że trzeba coś z tym zrobić. W pozostałych kwestiach panuje całkowity spokój

Bayern Monachium. Harry Kane zachwyca, Anglik lepszy na starcie niż Robert Lewandowski

Robertowi Lewandowskiemu daleko do dorobku Anglika. W sezonie 2014/15 - swoim pierwszym po transferze z Borussii Dortmund do Bayernu Monachium - po ośmiu rozegranych meczach reprezentant Polski miał na koncie cztery gole. To wynik przeszło dwukrotnie słabszy niż ten, jakim może pochwalić się Harry Kane. Lecz trzeba zaznaczyć, że obaj trafili do Monachium na zupełnie innych etapach swoich karier.