Przed wyjazdem na mistrzostwa świata wydawało się, że Robert Lewandowski zbudował sobie dość bezpieczną przewagę w klasyfikacji strzelców nad Karimem Benzemą . Polak miał wówczas na koncie 13 bramek przy "zaledwie" 5 bramkach Francuza. To właśnie ta dwójka była wskazywana przed sezonem jako główni faworyci do wywalczenia korony króla strzelców.

Po powrocie z mundialu - na którym reprezentacja Polski wywalczyła pierwszy od 36 lat awans do fazy pucharowej - Robert Lewandowski nie prezentuje już tak wybitnej skuteczności, jak przed wylotem do Kataru. W trzech meczach ligowych Polak nie zdołał strzelić gola, trzy kolejne przegapił z powodu zawieszenia i tylko w starciu z Realem Betis odnalazł drogę do bramki rywala.