Ogromne problemy Barcelony, Lewandowski nic nie może zrobić. To brzmi fatalnie

FC Barcelona ma problemy z obroną. Robert Lewandowski i spółka mogą na tym ucierpieć

Byliśmy konsekwentni. Często wygrywaliśmy 1:0 i skupialiśmy się na tym, żeby dowieźć wynik, zwyciężyć, nie podejmować ryzyka. Dla większości chłopaków jest to pierwsze mistrzostwo. Dla nich to ogromna wartość, bo pamiętam sam, jak zdobyłem pierwszy tytuł, jakie emocje temu towarzyszą, jaka pewność siebie i spokój rodzi się w głowie. Teraz mamy chwilę na to, żeby celebrować

Xavi ma więc problem - i to wielki, który musi rozwiązać jak najszybciej, jeśli chce na koniec sezonu włożyć do gabloty jakiekolwiek trofeum. Strata Barcelony do Realu Madryt w tabeli ligowej wynosi obecnie siedem punktów, wielkimi krokami zbliża się dwumecz z SSC Napoli w 1/8 finału Ligi Mistrzów, a dodatkowo w czwartek Robert Lewandowski i spółka powalczą o awans do finału Superpucharu Hiszpanii, mierząc się z Osasuną. Najbliższe tygodnie mogą więc być kluczowe w kwestii nastrojów w drużynie po zakończeniu sezonu.