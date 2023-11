Ostatnie tygodnie, a nawet miesiące nie są łatwe dla Roberta Lewandowskiego . Reprezentant Polski już na początku sezonu za swoje występy w FC Barcelona musiał mierzyć się ze sporą krytyką ze strony mediów , a gdy już wszystko wydawało się wracać na odpowiednie tory, nabawił się kontuzji. Teraz wrócił już do gry, ale nie do formy, a na dodatek wciąż przedłuża się jego fatalna seria sześciu już spotkań bez strzelonego gola . To wywołało kolejną falę nieprzychylnych głosów , które słychać niemal z każdej strony.

Robert Lewandowski jest cieniem samego siebie. Ostatnio wydawał się być jak duch, który błąka się po boisku. Trzeba cofnąć się do czasów meczów przed mundialem w Katarze, żeby przypomnieć sobie jego dobrą wersję. Jego 6 bramek na tym etapie sezonu to bardzo słaby wynik jak na środkowego napastnika takiego klubu jak Barcelona

Media: Robert Lewandowski pod wielką presją. Wieszczą sensacyjny transfer

Katalońskie media zaznaczają, że pojawia się coraz większa presja, by Robert Lewandowski zmienił klub i trafił właśnie do Arabii Saudyjskiej.

Pojawia się coraz więcej głosów i coraz większa presja, aby Robert Lewandowski przeniósł się do Arabii Saudyjskiej. Już latem otrzymał propozycję od jednego z tamtejszych klubów, ale ją odrzucił. Koncepcja Roberta Lewandowskiego jest taka, aby odnieść sukces w Barcelonie i zdobyć z nią wszystkie możliwe tytuły. Co więcej, Polak nie uważa, że nadszedł czas na cofnięcie się o krok i grę w mniej renomowanej lidze

I dodaje: - Robert Lewandowski jest w dobrej kondycji fizycznej i wierzy, że wciąż ma wiele do powiedzenia w takim klubie jak FC Barcelona. Nikt jednak nie zaprzeczy, że jest już weteranem i że prędzej czy później zakończy grę w Barcelonie i profesjonalną karierę. Z tego powodu presja wywierana przez Arabię Saudyjską jest bardzo duża, a Saudyjczycy chcą jak najszybciej zabrać go do siebie. Taki ruch będą musieli jednak uzgodnić z FC Barcelona oraz z samym Robertem Lewandowskim. Tylko on wie, co chce dalej robić w swojej karierze zawodowej.