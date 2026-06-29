Od dłuższego czasu cały piłkarski świat zastanawia się, gdzie w następnym sezonie zagra Robert Lewandowski. Sam kapitan reprezentacji Polski w maju zabrał głos w tej sprawie, oficjalnie komunikując zakończenie współpracy z FC Barceloną. Rozstanie 37-latka z "Dumą Katalonii" rozpoczęło z kolei spekulację dotyczące nowego klubu.

W mediach od samego początku pojawiali się dwaj kandydaci - operująca potężnymi pieniędzmi Arabia Saudyjska oraz Chicago Fire. Z czasem zaczęła wygrywać ta druga opcja. Zostało to jeszcze bardziej wzmocnione nagłym wylotem "Lewego" do USA. Polak wraz ze swoją świtą chciał dokonać rekonesansu przed potencjalną decyzją.

Ogromną burzę w mediach wywołał komunikat wypuszczony w niedzielę przez Fabrizio Romano. Dziennikarz za pośrednictwem portalu "X" poinformował o porozumieniu pomiędzy Lewandowskim i Chicago Fire. Zgodnie z jego informacjami umowa ma zostać podpisana na początku przyszłego tygodnia.

Gruchnęły wieści o Lewandowskim w USA. Sam zainteresowany chwali się urlopem z rodziną

Tomasz Włodarczyk z portalu "Meczyki.pl" zdradził na jakie wynagrodzenie może liczyć Lewandowski. Kwota zaoferowana przez Chicago z automatu plasuje Polaka w ścisłej czołówce listy amerykańskiej MLS.

- Jest oferta na stole, z tego co wiem to są co najmniej dwa lata kontraktu, 20 mln euro za sezon - 15 mln euro plus pięć milionów w bonusach, ale moim zdaniem ta oferta jeszcze też może być cały czas poprawiana, żeby Lewandowskiego po prostu skusić - przekazał Włodarczyk.

Bardzo szybko po tych doniesieniach zareagowali przedstawiciele Chicago Fire. Dziennikarze "Chicago Sun Times" zapytali o opinie rzecznika prasowego klubu. Ten co prawda potwierdził prowadzenie negocjacji, lecz stanowczo zaprzeczył, by warunki kontraktu zostały już uzgodnione. Trudno dziwić się takiemu stanowisku, bowiem klub sam chciałby przekazać tego typu wieści swoim kibicom.

Moment, w którym Romano zdradził prawdę na temat przyszłości Lewandowskiego, wywołał w mediach ogromną burze. Sam piłkarz wraz z rodziną przebywa aktualnie na wakacjach. Zarówno on, jak i jego małżonka, bardzo chętnie dzielą się ze swoimi obserwującymi kadrami z tych wyjątkowych dla nich chwil.

Lato w najlepszym wydaniu.

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Na ostateczny komunikat ws. Lewandowskiego jeszcze chwilę będziemy musieli poczekać. Wszystkie znaki mówią jednak jasno - kapitan reprezentacji Polski po raz pierwszy w karierze opuści Europę, a jego nowym klubem zostanie Chicago Fire z amerykańskiej MLS.

Robert Lewandowski Photo by URBANANDSPORT / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

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