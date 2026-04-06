Ogłosili o Lewandowskim. I od razu poruszenie. Dali znać, co sądzą o Polaku

Po tym, jak Real Madryt niespodziewanie przegrał wyjazdowe spotkanie z RCD Mallorca w ramach 30. kolejki LaLiga, FC Barcelona zrobiła kolejny krok w stronę mistrzostwa i pokonała Atletico Madryt 2:1 na Estadio Metropolitano w Madrycie.

Bohaterem "Blaugrany" został Robert Lewandowski, który pojawił się na murawie zaledwie kilka minut przed strzeleniem zwycięskiej bramki. Co prawda Polak dość przypadkowo skierował piłkę do siatki, bowiem bramkarz Atletico niejako nabił go piłką po interewencji, ale jednak kapitan Biało-czerwonych dokonale wiedział, gdzie znaleźć się w tamtym momencie w polu karnym rywali.

W sieci natychmiast pojawiły się komentarze chwalące "Lewego" oraz wytykające, że Ferran Torres z kolei nie potrafił wykończyć świetnych okazji Barcelony. FC Barcelona postanowiła wykorzystać świetny moment Polaka i opublikować specjalny materiał z udziałem Roberta.

Hajto z apelem do Lewandowskiego. "Robert, daj powstać nowej legendzie" Polsat Sport

- THE COMEBACK🔥- napisała krótko "Blaugrana", dodając wideo z celebracji gola kapitana reprezentacji Polski. Efekt jest piorunujący - prawie 2,5 mln wyświetleń w zaledwie 16 godzin od momentu publikacji, a to wciąż nie koniec. W komentarzach kibice jasno dali znać, co myślą o Lewandowskim i jego wygasającym kontrakcie.

"Lewandowski to najlepszy striker na świecie", "Dajcie mu nowy kontrakt!, "Lewandowski to jest najlepszy zawodnik w Barcelonie", "Lewandowski > Mbappe" - rozpisują się kibice zachwyceni tym, w jaki sposób Polak zapewnił swojej drużynie komplet punktów.

Rozwiń

Słaba dyspozycja Ferrana Torresa i niewielkie możliwości FC Barcelony na rynku transferowym sprawiają, że podpisanie nowej umowy z Polakiem wydaje się być przesądzone. Obecny kontrakt Polaka wygasa 30 czerwca, jednak i polski napastnik i Joan Laporta są otwarci na dalszą współpracę.

Robert Lewandowski celebrujący gola w barwach FC Barcelona URBANANDSPORT / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP AFP

Tomasz Fornal gościem Magazynu #7Strefa. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport