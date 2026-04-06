Ogłosili o Lewandowskim. I od razu poruszenie. Dali znać, co sądzą o Polaku

Łukasz Olszewski

Łukasz Olszewski

Robert Lewandowski został bohaterem Barcelony, strzelając zwycięskiego gola w starciu z Atletico Madryt. O Polaku tuż po meczu zrobiło się naprawdę głośno, co postanowiła wykorzystać FC Barcelona. Po tym, jak krótki filmik z udziałem Polaka pojawił się na platformie TikTok, kibice "Blaugrany" ruszyli przekazują, co myślą o kapitanie reprezentacji Polski.

Robert Lewandowski
Robert LewandowskiFOT. ZUMA/NEWSPIX.PLNewspix.pl

Po tym, jak Real Madryt niespodziewanie przegrał wyjazdowe spotkanie z RCD Mallorca w ramach 30. kolejki LaLiga, FC Barcelona zrobiła kolejny krok w stronę mistrzostwa i pokonała Atletico Madryt 2:1 na Estadio Metropolitano w Madrycie.

Bohaterem "Blaugrany" został Robert Lewandowski, który pojawił się na murawie zaledwie kilka minut przed strzeleniem zwycięskiej bramki. Co prawda Polak dość przypadkowo skierował piłkę do siatki, bowiem bramkarz Atletico niejako nabił go piłką po interewencji, ale jednak kapitan Biało-czerwonych dokonale wiedział, gdzie znaleźć się w tamtym momencie w polu karnym rywali.

W sieci natychmiast pojawiły się komentarze chwalące "Lewego" oraz wytykające, że Ferran Torres z kolei nie potrafił wykończyć świetnych okazji Barcelony. FC Barcelona postanowiła wykorzystać świetny moment Polaka i opublikować specjalny materiał z udziałem Roberta.

Yamal nie cieszył się z gola Lewandowskiego. Napad wściekłości. Wrze po zachowaniu 18-latka

Hajto z apelem do Lewandowskiego. "Robert, daj powstać nowej legendzie"Polsat Sport

- THE COMEBACK🔥- napisała krótko "Blaugrana", dodając wideo z celebracji gola kapitana reprezentacji Polski. Efekt jest piorunujący - prawie 2,5 mln wyświetleń w zaledwie 16 godzin od momentu publikacji, a to wciąż nie koniec. W komentarzach kibice jasno dali znać, co myślą o Lewandowskim i jego wygasającym kontrakcie.

"Lewandowski to najlepszy striker na świecie", "Dajcie mu nowy kontrakt!, "Lewandowski to jest najlepszy zawodnik w Barcelonie", "Lewandowski > Mbappe" - rozpisują się kibice zachwyceni tym, w jaki sposób Polak zapewnił swojej drużynie komplet punktów.

Słaba dyspozycja Ferrana Torresa i niewielkie możliwości FC Barcelony na rynku transferowym sprawiają, że podpisanie nowej umowy z Polakiem wydaje się być przesądzone. Obecny kontrakt Polaka wygasa 30 czerwca, jednak i polski napastnik i Joan Laporta są otwarci na dalszą współpracę.

Robert Lewandowski
Robert Lewandowski

Lewandowski golem rozpoczął burzę. Hiszpanie mają dość. Nie chcą o tym słyszeć

Damian Okła
Robert Lewandowski celebrujący gola w barwach FC Barcelona
Robert Lewandowski celebrujący gola w barwach FC BarcelonaURBANANDSPORT / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFPAFP
Robert Lewandowski w barwach FC Barcelona
Robert Lewandowski w barwach FC BarcelonaMatthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFPAFP
Robert Lewandowski w barwach FC Barcelona
Robert Lewandowski w barwach FC BarcelonaGongora / NurPhoto / NurPhoto via AFP / Cesar Manso / AFPAFP
Tomasz Fornal gościem Magazynu #7Strefa. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

