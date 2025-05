Po mistrzowskiej fecie na ulicach Barcelony ekipa Hansiego Flicka musi wrócić do ligowej rzeczywistości, bo do rozegrania pozostały jeszcze dwie kolejki. Dziś „Dumę Katalonii” czeka domowe starcie z Villarrealem. Niemiec z racji zgarnięcia trofeum może w nim sporo namieszać w podstawowym składzie. A Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny niekoniecznie muszą być zadowoleni z jego decyzji. Sytuacja pierwszego z wymienionych jest nazywana "niewiadomą", a przecież Polak musi zareagować na to, co w ostatnich kolejkach zrobił Kylian Mbappe.