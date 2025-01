Ogłaszają ws. Polaków w Barcelonie. Nie ma wątpliwości, tego jeszcze nie było

Robert Lewandowski i Ewa Pajor są pierwszymi polskimi piłkarzami w historii FC Barcelona . Ten duet napastników już teraz podbija hiszpańskie boiska, a możliwe, że na koniec sezonu dojdzie do sytuacji absolutnie historycznej. Takiej, która może nie powtórzyć się przez kolejne dekady.

Pajor i Lewandowski podbijają Hiszpanię. Dzielą pierwsze miejsce

W klasyfikacji strzelczyń pojawia się nazwisko jeszcze jednej Polki. Natalia Padilla , która na co dzień występuje w Sevilli zdobyła jak dotąd 5 goli. To na ten moment daje jej 12. miejsce.

Drużyna mężczyzn w lidze radzi sobie słabiej od kobiet. W listopadzie wpadła w kryzys i straciła pierwsze miejsce w tabeli - w tym momencie wyprzedzają ją Real Madryt i Atletico Madryt . Jest to jednak dopiero połowa sezonu, więc odrobienie siedmiopunktowej straty wydaje się być w zasięgu "Dumy Katalonii". Tym bardziej że ostatnio zespół Flicka wyraźnie nabrał wiatru w żagle.

Robert Lewandowski strzelał jak na zawołanie na początku sezonu. W ostatnich miesiącach jego skuteczność jest już o wiele słabsza, ale Polak wciąż plasuje się na czele klasyfikacji strzelców w lidze. Ma 17 goli, co na tym etapie sezonu jest wynikiem godnym podziwu. W ostatnim spotkaniu z Valencią Polak wszedł na boisko po godzinie, a już 6 minut później zdobył gola . Hansi Flick rozsądnie zarządza jego siłami. Jego rywalizacja z Kylianem Mbappe w drugiej połowie sezonu może być naprawdę fascynująca. W tym momencie Francuz traci do Polaka zaledwie dwa gole.

Dziennikarze z Barcelony zachwyceni Polakami. Może napisać się piękna historia

Warto wspomnieć o tym, że obecnie w FC Barcelona gra jeszcze Wojciech Szczęsny. Na boisku ma jednak zupełnie inne zadania niż Pajor i Lewandowski. Broni dostępu do bramki i wiele wskazuje na to, że w drugiej połowie sezonu to właśnie Polak będzie pierwszym wyborem Hansiego Flicka, jeśli chodzi o obsadzenie tej pozycji.