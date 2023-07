Okres po zakończeniu poprzedniego sezonu i przed rozpoczęciem przygotowań do kolejnej kampanii to czas wzmożonych działań klubów na rynku transferowym oraz licznych podsumowań. Jeden z nich przedstawił portal Goal.com, tworząc ranking piłkarzy, którzy przynależą do elitarnego grona "klasy światowej". A co dokładnie autorzy mieli na myśli, używając tego sformułowania?