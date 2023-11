Tymczasem sam "Lewy" zdaje się nie być w minorowym nastroju. Tuż po remisie, który był właściwie jak porażka, doszukiwał się tego, co dobre . " Było widać dziś w grze pozytywy . Przed polem karnym, w końcowej fazie, tam brakowało ostatniego podania, znalezienia wolnej przestrzeni, strzału z dystansu, czy w ogóle oddania strzału lub wrzutki. To będziemy analizować, ale naprawdę wiele pozytywów było widać" - przekonywał.

Robert Lewandowski uhonorowany na gali. "Przyszedłem tutaj po kontuzji, w ciężkim czasie"

To z Pruszkowa Robert Lewandowski wypłynął na szersze piłkarskie wody. Po dwóch latach dobrej gry w Zniczu (2006-2008) trafił do Lecha Poznań, a stamtąd - w 2010 roku - do Borussii. W Dortmundzie spędził cztery lata, a w 2014 roku przeniósł się do Bayernu, z którym święcił największe sukcesy w karierze, w tym wygraną w Lidze Mistrzów. Przygoda z Monachium dobiegła końca po wspólnych ośmiu latach. Od zeszłego roku Polak jest ważnym elementem w układance Xaviego Hernandeza i Barcelony.