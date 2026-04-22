Nie milkną spekulacje wokół piłkarskiej przyszłości Roberta Lewandowskiego. Sam zawodnik oficjalnie jeszcze niczego nie przesądził i zadeklarował, że potrzebuje czasu na zastanowienie się nad decyzją. Mówi się, że FC Barcelona zaproponowała mu przedłużenie kontraktu, lecz na gorszych warunkach. Polak musiałby się zgodzić na całkiem znaczną obniżkę pensji. Stąd jego agent Pni Zahavi miał rozpocząć sondowanie innych możliwości, w tym zmiany klubu.

Z nowych doniesień wynika, że pozyskaniem "Lewego" zainteresowany jest Juventus. Na stole leżeć ma oferta rocznej umowy opiewającej na 6 milionów euro, do tego gwarantowana ma być seria bonusów oraz "bezpieczeństwo na poziomie sportowym, że będzie napastnikiem, którego potrzebuje Luciano Spalletti". Trzy grosze dorzuca właśnie włoski dziennikarz Nicolo Schira.

Zwrot akcji ws. transferu Lewandowskiego. "Spodziewane jest spotkanie"

Do tej pory mówiło się o możliwości przenosin Lewandowskiego do Milanu. Tymczasem następuje zwrot akcji. Nicolo Schira sygnalizuje, że temat transferu polskiego napastnika do Serie A nabiera rozpędu, lecz docelowo Robert mógłby zasilić szeregi innego klubu - Juventusu. "W najbliższych dniach spodziewane jest spotkanie Juventusu i Roberta Lewandowskiego w celu omówienia warunków umowy i próby zakontraktowania napastnika jako wolnego gracza. Juve mogłoby zaproponować kontrakt do 2027 roku z pensją 6 mln, aby spróbować przekonać Polaka" - obwieszcza na platformie X.

Na tym dziennikarz nie poprzestaje. Z jego informacji wynika, że propozycja Juventusu nie jest jedyną, jaką złożono "Lewemu". "Otrzymał również lukratywną ofertę od klubu z MLS (kontrakt do 2028 roku). W ostatnich dniach był też sondowany przez kluby z Arabii Saudyjskiej i Turcji. Barca zaproponowała mu przedłużenie kontraktu z niższymi zarobkami" - przekonuje.

Robert Lewandowski przeszedł do Barcelony w lipcu 2022 roku. Wówczas podpisał czteroletni kontrakt, który wygasa z ostatnim dniem czerwca br. Z medialnych doniesień wynikało, że kwota transferu opiewała na 45 milionów euro oraz 5 milionów euro zmiennych. W taki oto sposób "Lewy" został najdroższym polskim piłkarzem w historii.

