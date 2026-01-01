Partner merytoryczny: Eleven Sports

Oficjalnie. Wielka zmiana u Roberta Lewandowskiego. Barcelona już bezradna

Kacper Dąderewicz

Kacper Dąderewicz

Zaczął się styczeń 2026 roku. Budzimy się więc w nowej rzeczywistości, jeśli chodzi o Roberta Lewandowskiego i jego pracę w FC Barcelona. Od teraz w życie wchodzi bardzo istotna zmiana. Do końca kontraktu polskiego napastnika w katalońskim klubie zostało już tylko sześć miesięcy. To oznacza jedno. Koniec może nastąpić z dnia na dzień. I "Duma Katalonii" wówczas nie będzie miała nic do powiedzenia.

Piłkarz FC Barcelona w stroju meczowym patrzy w dół ze smutnym wyrazem twarzy, w tle okrągłe wstawienie ukazuje jego osobę unoszącą ręce do oklasków
Robert Lewandowski już niebawem może pożegnać się z BarcelonąKacper DąderewiczGetty Images

Robert Lewandowski jest piłkarzem FC Barcelona od 2022 roku. W tym czasie polski napastnik zdobył wiele trofeów i z pewnością nie żałuje, że podjął decyzję o dołączeniu do "Dumy Katalonii".

Jego umowa z Barcą dobiega jednak końca. A kiedy do jej wygaśnięcia pozostało 6 miesięcy, w życie weszła bardzo istotna zmiana.

W tym momencie Barcelona traci bardzo dużą część swej mocy, jeśli chodi o pozostanie Roberta Lewandowskiego. Oczywiście, nadal wszystko może zakończyć się tak, że polski napastnik podpisze umowę. Jednak w tym momencie do rozgrywki mogą dosiąść się inni gracze.

Zaczyna się polowanie na Lewandowskiego. Barcelona ma związane ręce

Zasady mówią, że jeśli zawodnikowi pozostało 6 miesięcy lub mniej, inne kluby mogą sfinalizować jego darmowy transfer bez negocjacji z tym obecnym.

W praktyce wygląda to tak, że np. AC Milan od 1 stycznia może sprowadzić Roberta Lewandowskiego i podpisać z nim przedwstępną umowę. Na jej mocy Polak trafiłby do nowego klubu, kiedy kontrakt z FC Barcelona wygaśnie, czyli po sezonie 2025/26.

To na ten moment jednak tylko hipoteza. Robert Lewandowski będzie mógł odejść do AC Milan, jednego z klubów Stanów Zjednoczonych lub do Arabii Saudyjskiej - bo drużyny z tych krajów rzekomo również mają Polaka bardzo wysoko na swojej liście życzeń.

Może skończyć się również tak, że Robert Lewandowski zostanie w FC Barcelona na jeszcze jeden sezon. Aby klub podpisał z nim kolejną umowę, Polak zapewne musiałby zgodzić się na zmniejszenie swoich zarobków.

W niedawnej rozmowie z Bogdanem Rymanowskim kapitan reprezentacji Polski powiedział, że "nie ma takiego tematu". Nie da się jednak wyczuć, że Lewandowski w tej sytuacji nie może grać w otwarte karty i zdradzać szczegółów dotyczących swoich negocjacji z Barceloną.

Robert Lewandowski do wzięcia. 1 stycznia przynosi wielką zmianę

Jedno jest pewne. Maksymalnie za około 150 dni dowiemy się, w jakim klubie Robert Lewandowski spędzi kolejny sezon. Różnica polega na tym, że od teraz możemy dowiedzieć się z dnia na dzień, że Polak związał się z nowym pracodawcą. I może sfinalizować swój kolejny kontrakt z pominięciem FC Barcelona, która w obliczu odejścia napastnika jest aktualnie bezradna.

Lewandowski wiele razy podkreślał, że ma jeszcze czas na podjęcie decyzji. Wiele będzie zależało od tego, jak Polak spisze się w drugiej połowie sezonu i czy obie strony będą chciały kontynuować współpracę.

Możemy spodziewać się jednak tego, że teraz będą pojawiać kolejne doniesienia na temat tego, że Pini Zahavi rozmawiał z przedstawicielami klubu "X" czy "Y". Od teraz Roberta Lewandowskiego można pozyskać za darmo, a na taki transfer chętnych z pewnością nie zabraknie.

Piłkarz w stroju FC Barcelony biegnie z piłką po boisku podczas meczu, w tle widownia zapełniona kibicami oraz bandy reklamowe.
Robert Lewandowski w barwach FC Barcelona podczas sezonu 2025/2026UrbanandsportAFP
Piłkarz w koszulce z numerem 9 i nazwiskiem Lewandowski unosi zaciśniętą pięść, patrząc przez ramię, w tle rozmyte trybuny stadionu oraz inny zawodnik.
Robert Lewandowski chce zostać w BarcelonieUrbanandsportAFP
Piłkarz Barcelony w pełnym stroju klubowym świętuje zdobycie bramki, rozkładając szeroko ręce. W tle rozmyta publiczność stadionu podczas meczu piłkarskiego.
Robert Lewandowski w koszulce FC Barcelona podczas sezonu 2025/2026UrbanandsportAFP
