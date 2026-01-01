Robert Lewandowski jest piłkarzem FC Barcelona od 2022 roku. W tym czasie polski napastnik zdobył wiele trofeów i z pewnością nie żałuje, że podjął decyzję o dołączeniu do "Dumy Katalonii".

Jego umowa z Barcą dobiega jednak końca. A kiedy do jej wygaśnięcia pozostało 6 miesięcy, w życie weszła bardzo istotna zmiana.

W tym momencie Barcelona traci bardzo dużą część swej mocy, jeśli chodi o pozostanie Roberta Lewandowskiego. Oczywiście, nadal wszystko może zakończyć się tak, że polski napastnik podpisze umowę. Jednak w tym momencie do rozgrywki mogą dosiąść się inni gracze.

Zaczyna się polowanie na Lewandowskiego. Barcelona ma związane ręce

Zasady mówią, że jeśli zawodnikowi pozostało 6 miesięcy lub mniej, inne kluby mogą sfinalizować jego darmowy transfer bez negocjacji z tym obecnym.

W praktyce wygląda to tak, że np. AC Milan od 1 stycznia może sprowadzić Roberta Lewandowskiego i podpisać z nim przedwstępną umowę. Na jej mocy Polak trafiłby do nowego klubu, kiedy kontrakt z FC Barcelona wygaśnie, czyli po sezonie 2025/26.

To na ten moment jednak tylko hipoteza. Robert Lewandowski będzie mógł odejść do AC Milan, jednego z klubów Stanów Zjednoczonych lub do Arabii Saudyjskiej - bo drużyny z tych krajów rzekomo również mają Polaka bardzo wysoko na swojej liście życzeń.

Może skończyć się również tak, że Robert Lewandowski zostanie w FC Barcelona na jeszcze jeden sezon. Aby klub podpisał z nim kolejną umowę, Polak zapewne musiałby zgodzić się na zmniejszenie swoich zarobków.

W niedawnej rozmowie z Bogdanem Rymanowskim kapitan reprezentacji Polski powiedział, że "nie ma takiego tematu". Nie da się jednak wyczuć, że Lewandowski w tej sytuacji nie może grać w otwarte karty i zdradzać szczegółów dotyczących swoich negocjacji z Barceloną.

Robert Lewandowski do wzięcia. 1 stycznia przynosi wielką zmianę

Jedno jest pewne. Maksymalnie za około 150 dni dowiemy się, w jakim klubie Robert Lewandowski spędzi kolejny sezon. Różnica polega na tym, że od teraz możemy dowiedzieć się z dnia na dzień, że Polak związał się z nowym pracodawcą. I może sfinalizować swój kolejny kontrakt z pominięciem FC Barcelona, która w obliczu odejścia napastnika jest aktualnie bezradna.

Lewandowski wiele razy podkreślał, że ma jeszcze czas na podjęcie decyzji. Wiele będzie zależało od tego, jak Polak spisze się w drugiej połowie sezonu i czy obie strony będą chciały kontynuować współpracę.

Możemy spodziewać się jednak tego, że teraz będą pojawiać kolejne doniesienia na temat tego, że Pini Zahavi rozmawiał z przedstawicielami klubu "X" czy "Y". Od teraz Roberta Lewandowskiego można pozyskać za darmo, a na taki transfer chętnych z pewnością nie zabraknie.

