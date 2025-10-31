Bez wątpienia aktualny sezon nie układa się zbyt kolorowo dla Barcelony. Aktualny mistrz Hiszpanii zajmuje 2. miejsce w tabeli LaLigi z pięcioma punktami straty do Realu Madryt, a także zmaga się z licznymi kontuzjami. Poza grą od dłuższego czasu jest Gavi czy Raphinha. Do tego grono ciągle się poszerza, bowiem na kilka tygodni wypadł także Pedri. Z urazem zmaga się także Robert Lewandowski, jednakże wiele wskazuje, że będzie on gotowy na najbliższe starcie z Elche.

Mimo wielu problemów na tle sportowym wszystko wskazuje, że "Duma Katalonii" wkrótce będzie miała wielki powód do radości. W ostatnim czasie głośno jest o długo wyczekiwanym powrocie drużyny na Camp Nou. Obiekt ten przechodzi modernizacje, lecz część trybun może wreszcie zostać otwarta.

Z tego względu w mediach pojawiają się daty, kiedy Barcelona oficjalnie może wrócić do rozgrywania swoich domowych spotkań na legendarnym stadionie. Mimo to klub szykuje się do "próby generalnej". 7 listopada na Spotify Camp Nou odbędzie się otwarty trening dla mediów i kibiców.

Barcelona gotowa na przyjęcie kibiców, ruszyła sprzedaż biletów

Na to wydarzenie będzie mogło przybyć maksymalnie 23 tysiące fanów. Co ciekawe, w piątkowe południe Barcelona uruchomiła sprzedaż biletów na wspomniany trening. Na tę chwilę bilety mogą kupić tylko socios "Barcy" w cenie pięciu euro.

Rozwiń

Jeśli pula nie wyprzeda się w całości do niedzieli do godz. 11:00 sprzedaż ruszy dla wszystkich w nieco podwyższonej cenie - 10 euro. Trening otwarty odbędzie się 7 listopada (godz. 11:00).

Nim jednak do niego dojdzie podopieczni Hansiego Flicka rozegrają dwa spotkania. W niedzielę, 2 listopada o 18:30 zmierzą się z Elche w ramach rozgrywek LaLigi. Trzy dni później natomiast (w środę, 5 listopada) zagrają na wyjeździe z Club Brugge w Lidze Mistrzów.

DJB: Kołtoń: Lewandowskiemu się chciało pokazać. WIDEO POLSAT BOX GO

Robert Lewandowski MATTHIEU MIRVILLE AFP

Robert Lewandowski MATTHIEU MIRVILLE AFP

Spotify Camp Nou w trakcie modernizacji JOSEP LAGO AFP