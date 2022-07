Oficjalnie! FC Barcelona ogłasza ws. kontraktu Lewandowskiego

To już nieodwracalne! Robert Lewandowski dołącza do FC Barcelona! Poinformował o tym w oficjalnym komunikacie kataloński klub, prezentując Polaka jako nowego zawodnika. To oznacza koniec prognoz, półoficjalnych meldunków i niekończących się zapowiedzi. Teraz Robert Lewandowski czeka już tylko na debiut w Barcelonie.

Zdjęcie Robert Lewandowski / AFP