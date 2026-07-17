- Decyzja została podjęta mając na myśli zdrowie i bezpieczeństwo kibiców - tak konieczność przełożenia meczu z Vancouver Whitecaps argumentowała ekipa Chicago Fire. A relację z tego, co dzieje się w mieście, do którego przeniósł się Robert Lewandowski, zdał korespondent Interii Przemysław Langier.

- Nad Chicago zawisła potężna chmura dymu pochodzącego z pożarów lasów w Kanadzie. Centrum miasta spowiła gęsta, wyraźnie wyczuwalna mgła. Przebywając na ulicach, można odczuwać pieczenie oczu i gardła, kaszel oraz trudności z oddychaniem. Lokalne władze zalecały mieszkańcom pozostanie w budynkach i ograniczenie do minimum aktywności fizycznej na zewnątrz. Zamykano miejskie baseny i plaże, a kolejne wydarzenia plenerowe były odwoływane - napisał.

Odwołany mecz zostanie rozegrany ostatecznie 6 października. A miał być przecież wyjątkowy z dwóch powodów. Po pierwsze była to okazja do debiutu Roberta Lewandowskiego w nowych barwach. Po drugie polski napastnik miał spotkać się na murawie ze swoim byłem kompanem z szatni Bayernu Monachium - Thomasem Muellerem.

Jak się jednak okazuje i brak boiskowej potyczki nie przeszkodził w tym, by polsko-niemiecki duet znów się połączył. A jego przedstawiciele zamieścili w sieci wymowne komunikaty.

Mecz Chicago Fire odwołany. Ale Lewandowski i tak spotkał się z Muellerem

Robert Lewandowski opublikował w mediach społecznościowych wspólne zdjęcie z byłym reprezentantem naszych zachodnich sąsiadów, wykonane najprawdopodobniej na jednej z ulic w Chicago.

Co za mecz dzisiaj

- Świetnie znów cię zobaczyć - dodał, oznaczając Thomasa Muellera.

- Chłopcy znów są w mieście - odpowiedział mu 36-latek.

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Także Thomas Mueller zamieścił w mediach społecznościowych wspominaną fotografię.

- Nie jest to spotkanie, na jakie liczyliśmy, ale wciąż mogliśmy się nim cieszyć. To zawsze przyjemność, "Lewy". Do zobaczenia ponownie w październiku - napisał Niemiec.

Thomas Mueller oraz Robert Lewandowski to duet, który wspólnie zachwycał w barwach Bayernu Monachium. Z żadnym innym zawodnikiem Polak nie nawiązał aż tak owocnej w bramki współpracy. Obaj wypracowali łącznie wspólnymi siłami 80 bramek. Aż 64 gole to łup naszego snajpera, wyszarpany po asystach jego partnera zza zachodniej granicy. 16 razy sam jednak zdołał odwdzięczyć mu się ostatnim podaniem.

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Robert Lewandowski Tomasz Jastrzębowski Reporter

Thomas Muller PETER KNEFFEL / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP AFP





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