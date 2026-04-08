Oferta spłynęła do Barcelony. 8-cyfrowa kwota. Laporta musi decydować

Tomasz Brożek

FC Barcelona skupia się obecnie na ćwierćfinałowej batalii z Atletico Madryt w rozgrywkach Ligi Mistrzów. W biurach na Camp Nou wre już jednak praca dotycząca przyszłości, a do klubu spływają kolejne oferty. Niektóre z nich są naprawdę intratne. Szczegóły dotyczące jednej z nich przedstawili dzisiaj dziennikarze słynnego "Mundo Deportivo". Teraz wszystko w rękach prezesa Joana Laporty.

article cover
FC Barcelona. Na zdjęciu Robert Lewandowski i Joan LaportaXavier Bonilla/NurPhoto AFP

Wspomniana oferta napłynęła do FC Barcelona z Korei Południowej. To właśnie tam podopieczni trenera Hansiego Flicka przygotowywali się do obecnego sezonu podczas letniego obozu przygotowawczego. Teraz mogą wrócić do Azji, lecz już nie w ramach tournée, a pojedynczego spotkania.

Nie jest to jednak wada, a zaleta, bo daleka i męcząca podróż dla piłkarzy w wymagającym okresie to coś, czego sztab szkoleniowy zapewne będzie wolał uniknąć. Ostateczna decyzja będzie jednak zapewne należała do prezesa Joana Laporty, a Koreańczycy chcą go zachęcić intratną, nawet ośmiocyfrową propozycją finansową, która ma oscylować w okolicach 9-10 mln euro, co w przeliczeniu daje nam kwotę rzędu 40 mln złotych.

Zobacz również:

Tomasz Brożek

Na tym jednak nie koniec, bo wedle ustaleń "Mundo Deportivo" FC Barcelona w każdej chwili może przyjąć otrzymane wcześniej zaproszenie z Peru, co pozwoli wzbogacić klubowy skarbiec o 7-8 mln euro. Podobna, choć nieco mniej konkretna i opiewająca na "tylko" 5 mln euro oferta miała napłynąć do Katalonii także z Maroka.

Jako najbardziej atrakcyjna ze sportowego punktu widzenia jawi się jednak propozycja SSC Napoli. Włoski klub chciałby ugościć FC Barcelona na Stadionie Diego Armando Maradony 1 sierpnia. Dla ekipy trenera Hansiego Flicka byłby to niezwykle wartościowy test przed wznowieniem kolejnego wyścigu o tytuł mistrza Hiszpanii na boiskach La Liga.

Niemiecki szkoleniowiec i jego współpracownicy skupiają się jednak obecnie na tym, by jak najlepiej przygotować piłkarzy do dzisiejszego meczu z Atletico Madryt na Camp Nou. Będzie to pierwsza odsłona dwumeczu, którego stawką jest awans do półfinału Ligi Mistrzów. Obie ekipy mierzyły się ze sobą w miniony weekend na ligowym podwórku. Lepsza okazała się wówczas FC Barcelona, a trzy punkty zapewnił jej swoją bramką w samej końcówce nie kto inny, a sam Robert Lewandowski.

Zobacz również:

Michał Chmielewski
Piłkarz w czarnej koszulce z emblematem FC Barcelona oraz logo Spotify wykonuje rozgrzewkę na boisku, w tle rozmyte trybuny stadionu.
Robert Lewandowski

Po lewej stronie starszy mężczyzna w garniturze z niebieskim krawatem trzyma dłoń na piersi i uśmiecha się, po prawej uśmiechnięty piłkarz w stroju FC Barcelony wykonuje gest rękami na tle stadionu.
Joan Laporta i Robert Lewandowski
Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja