Odważna deklaracja Lewandowskiego, nagle wspomniał o Szczęsnym. "Nie mogło nam to uciec"

Wielka wpadka Szczęsnego bez większego wpływu na wynik. FC Barcelona świętuje

Nieco mniej powodów do zadowolenia miał Wojciech Szczęsny. Bramkarz na początku drugiej połowy zaliczył złe wyjście z własnego pola karnego, po którym sfaulował Kyliana Mbappe. Arbiter nie miał innego wyjścia, niż pokazać 34-latkowi czerwoną kartkę. Tuż po tej sytuacji Rodrygo trafił na 2:5 z rzutu wolnego, ale to było wszystko, na co stać było tego dnia "Królewskich". Grający w osłabieniu podopieczni Hansiego Flicka bez problemu dowieźli korzystny rezultat do ostatniego gwizdka i mogli rozpocząć świętowanie.