Odpalono bombę ws. Lewandowskiego. Nagle taki głos z samego klubu. "Nie podpisano"

28 czerwca środowisko piłki nożnej obiegła informacja, na którą w szczególności czekali kibice z kraju nad Wisłą. Od tygodni zachodzili oni bowiem w głowę, gdzie swoją piłkarską przygodę kontynuować będzie Robert Lewandowski.

Światowej sławy dziennikarz sportowy - Fabrizio Romano - spuścił tego dnia prawdziwą "bombę". Z pozyskanych przez niego informacji wynikało bowiem, że polski napastnik jest już niemal dogadany z amerykańskim zespołem Chicago Fire.

Ten komunikat zgodny był z wcześniejszymi doniesieniami, łączącymi 37-latka z wymienionym wyżej klubem. Już od pewnego czasu dość głośno mówiło się bowiem, że Robert Lewandowski podjął rozmowy z drużyną, toczącą swoje ligowe zmagania na w Major League Soccer.

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Nie trzeba było przesadnie długo czekać na reakcję samych zainteresowanych. Lokalny portal "Chicago Sun Times" postanowił dopytać o szczegóły rzecznika prasowego ekipy Chicago Fire. Ten udzielił odpowiedzi, która... mocno przeczy wersji wydarzeń włoskiego dziennikarza.

- Rzecznik Chicago Fire potwierdził, że prowadzone są rozmowy z Lewandowskim, ale zaznaczył, że nie podpisano ani nie uzgodniono jeszcze żadnego kontraktu - przekazują dziennikarze portalu "Chicago Sun Times".

Czy tego typu komunikat definitywnie wyklucza możliwość przenosin Lewandowskiego do Chicago Fire? Absolutnie nie! Sam Romano podkreślił bowiem, że ewentualne podpisanie kontraktu z zawodnikiem nastąpić ma dopiero w przyszłym tygodniu. Niewykluczone, że przedstawiciele klubu nie chcą więc przedwcześnie ujawniać tak ważnej dla nich informacji.

Robert Lewandowski Photo by DAVID ALIAGA / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP AFP

Robert Lewandowski GONGORA East News

Robert Lewandowski ZUMA Press Wire/Shutterstock East News





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