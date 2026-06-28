Odpalono bombę ws. Lewandowskiego. Nagle taki głos z samego klubu. "Nie podpisano"
28 czerwca znany sportowy dziennikarz Fabrizio Romano spuścił prawdziwą "bombę". Przekazał on, że transfer Roberta Lewandowskiego do amerykańskiego Chicago Fire niemal stał się już faktem. Nie trzeba było długo czekać na reakcję samego klubu. Jego przedstawiciel... podał zupełnie inną wersję wydarzeń.
28 czerwca środowisko piłki nożnej obiegła informacja, na którą w szczególności czekali kibice z kraju nad Wisłą. Od tygodni zachodzili oni bowiem w głowę, gdzie swoją piłkarską przygodę kontynuować będzie Robert Lewandowski.
Światowej sławy dziennikarz sportowy - Fabrizio Romano - spuścił tego dnia prawdziwą "bombę". Z pozyskanych przez niego informacji wynikało bowiem, że polski napastnik jest już niemal dogadany z amerykańskim zespołem Chicago Fire.
Ten komunikat zgodny był z wcześniejszymi doniesieniami, łączącymi 37-latka z wymienionym wyżej klubem. Już od pewnego czasu dość głośno mówiło się bowiem, że Robert Lewandowski podjął rozmowy z drużyną, toczącą swoje ligowe zmagania na w Major League Soccer.
Klub przemówił ws. transferu Lewandowskiego. Nagły zwrot akcji
Nie trzeba było przesadnie długo czekać na reakcję samych zainteresowanych. Lokalny portal "Chicago Sun Times" postanowił dopytać o szczegóły rzecznika prasowego ekipy Chicago Fire. Ten udzielił odpowiedzi, która... mocno przeczy wersji wydarzeń włoskiego dziennikarza.
- Rzecznik Chicago Fire potwierdził, że prowadzone są rozmowy z Lewandowskim, ale zaznaczył, że nie podpisano ani nie uzgodniono jeszcze żadnego kontraktu - przekazują dziennikarze portalu "Chicago Sun Times".
Czy tego typu komunikat definitywnie wyklucza możliwość przenosin Lewandowskiego do Chicago Fire? Absolutnie nie! Sam Romano podkreślił bowiem, że ewentualne podpisanie kontraktu z zawodnikiem nastąpić ma dopiero w przyszłym tygodniu. Niewykluczone, że przedstawiciele klubu nie chcą więc przedwcześnie ujawniać tak ważnej dla nich informacji.