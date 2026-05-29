Odejście Lewandowskiego. Hit wisi w powietrzu. Negocjacje się zaczęły

Robert Lewandowski w trakcie czterech ostatnich lat spędzonych w FC Barcelona dobił do poziomu 120 goli strzelonych dla "Blaugrany" i wraz z ekipą z Camp Nou zdobył cały szereg trofeów - chociażby trzy mistrzostwa kraju.

Ten rozdział jednak się już oficjalnie zamknął - "Lewy" niebawem trafi do nowego klubu, a w "Barcy", choć bez dwóch zdań będą tęsknić za napastnikiem, to jednocześnie też wyraźnie odczują, że po rozbracie z jednym z najlepiej opłacanych piłkarzy w budżecie zwolniła się niemała kwota...

FC Barcelona gotowa do potężnych wzmocnień. Ważne ruchy w kwestii ataku

Pieniądze te zaś można wykorzystać przy naprawdę istotnej letniej ofensywie transferowej - w jej ramach FCB pracuje już nie tylko nad następcą "RL9" (w postaci, najprawdopodobniej, Juliana Alvareza lub Joao Pedro) czy np. pozyskaniem Anthony'ego Gordona, ale i - jak się okazuje - także nad mocnym wzmocnieniem linii defensywnej.

Tutaj znów zrobiło się głośno o potencjalnych przenosinach do "Dumy Katalonii" Marca Cucurelli z Chelsea - i sprawa najwyraźniej nabiera rozpędu, o czym poinformował Matteo Moretto w programie "La Pizarra de Quintana" w Radio Marca.

Marc Cucurella w Barcelonie? Na przejęcie piłkarza chętne jest też... Atletico Madryt

Wedle wieści przekazanych przez dziennikarza rozmowy Barcelony i Chelsea ws. obrońcy ostatecznie ruszyły - warto jednak nadmienić, że 27-latek, mistrz Europy z 2024 r. i niedawny klubowy mistrz świata, budzi oczywiście nie tylko zainteresowanie "Blaugrany".

Negocjacje dotyczące Cucurelli miały też ruszyć w przypadku bliżej nieokreślonego angielskiego zespołu oraz... Atletico Madryt, a więc oczywiście jednych z głównych rywali Barcelony w Primera Division. Najbliższe tygodnie mogą się okazać naprawdę gorące...

