Odejście Lewandowskiego. Hit wisi w powietrzu. Negocjacje się zaczęły

Paweł Czechowski

Zmiana barw ze strony Roberta Lewandowskiego to bez wątpienia pod względem sportowym spora strata dla FC Barcelona, ale trzeba też przyznać wprost, że odejście Polaka będzie oznaczało dla klubowego budżetu mocne "rozprężenie", dzięki któremu Katalończycy będą niebawem mogli domknąć nawet kilka poważnych transferów. Według mediów z Półwyspu Iberyjskiego "Barca" ruszyła właśnie po kolejną gwiazdę i to... wprost z Premier League.

Robert Lewandowski w trakcie czterech ostatnich lat spędzonych w FC Barcelona dobił do poziomu 120 goli strzelonych dla "Blaugrany" i wraz z ekipą z Camp Nou zdobył cały szereg trofeów - chociażby trzy mistrzostwa kraju.

Ten rozdział jednak się już oficjalnie zamknął - "Lewy" niebawem trafi do nowego klubu, a w "Barcy", choć bez dwóch zdań będą tęsknić za napastnikiem, to jednocześnie też wyraźnie odczują, że po rozbracie z jednym z najlepiej opłacanych piłkarzy w budżecie zwolniła się niemała kwota...

Pieniądze te zaś można wykorzystać przy naprawdę istotnej letniej ofensywie transferowej - w jej ramach FCB pracuje już nie tylko nad następcą "RL9" (w postaci, najprawdopodobniej, Juliana Alvareza lub Joao Pedro) czy np. pozyskaniem Anthony'ego Gordona, ale i - jak się okazuje - także nad mocnym wzmocnieniem linii defensywnej.

Tutaj znów zrobiło się głośno o potencjalnych przenosinach do "Dumy Katalonii" Marca Cucurelli z Chelsea - i sprawa najwyraźniej nabiera rozpędu, o czym poinformował Matteo Moretto w programie "La Pizarra de Quintana" w Radio Marca.

Wedle wieści przekazanych przez dziennikarza rozmowy Barcelony i Chelsea ws. obrońcy ostatecznie ruszyły - warto jednak nadmienić, że 27-latek, mistrz Europy z 2024 r. i niedawny klubowy mistrz świata, budzi oczywiście nie tylko zainteresowanie "Blaugrany".

Negocjacje dotyczące Cucurelli miały też ruszyć w przypadku bliżej nieokreślonego angielskiego zespołu oraz... Atletico Madryt, a więc oczywiście jednych z głównych rywali Barcelony w Primera Division. Najbliższe tygodnie mogą się okazać naprawdę gorące...

Jakub Rzeźnicki
Jakub Rzeźnicki
Marc Cucurella
Marc Cucurella
Marc Cucurella


