Odejście Lewandowskiego będzie na rękę Barcelonie? Kluczowy aspekt, chcą wielkiego transferu

Robert Lewandowski trafił do FC Barcelona latem 2022 roku i od razu stał się czołową postacią w "Dumie Katalonii". Polak do teraz pozostaje niezmiennie czołowym strzelcem zespołu, natomiast... wiele wskazuje na to, że mimo wszystko niebawem może dojść do jego rozstania z "Blaugraną".

Umowa 37-letniego napastnika wygaśnie w czerwcu przyszłego roku i na razie niewiele wskazuje na to, że może tu dojść do prolongaty. Istotny, choć niekoniecznie pierwszorzędny, może być tu aspekt finansowy - "RL9" znajduje się w czołówce najlepiej opłacanych graczy, a tymczasem FCB wciąż musi z rozwagą podchodzić do kwestii gospodarowania budżetem oraz Finansowego Fair Play, zwłaszcza, że zarząd widzi konieczność nowych wzmocnień.

Barcelona szuka konkretnego typu piłkarza. Na celowniku m.in. Bastoni

Jedną z kluczowych pozycji do obsadzenia pozostaje tu środek obrony - a Barcelona ma na oku gracza o bardzo konkretnym profilu, bowiem mowa tu o lewonożnym stoperze. W jej szeregach jest co prawda Gerard Martin, którego można spokojnie przesuwać z lewej flanki do środka, ale potrzebny jest także futbolista nominalnie występujący w takiej roli - nawet do rotacji.

Jednym z kandydatów miał tu być Nico Schlotterbeck z Borussii Dortmund, ale koszt jego sprowadzenia i późniejszej pensji Niemca byłby olbrzymi. Jak informuje Sergi Capdevila z "Diario Sport" na horyzoncie jawi się jednak tu jeszcze co najmniej jedna opcja.

Mowa o Alessandro Bastonim z Interu Mediolan, który nawet ostatnio zrobił wrażenie na obozie "Barcy" swym występem przeciwko katalońskiemu klubowi w Lidze Mistrzów. W jego przypadku jednak wszystko rozbija się o ten sam problem, co w przypadku Schlotterbecka.

Jest "zakazanym" marzeniem, utopią z ekonomicznego punktu widzenia

Bastoni jest obecnie wyceniany przez portal Transfermarkt na 80 mln euro, a jego wypłata również nie byłaby z pewnością mała...

FC Barcelona zaczyna walkę o Puchar Króla

FC Barcelona szykuje się tymczasem do inauguracji swych występów w Pucharze Króla, w którym zmierzy się na dobry początek z CD Guadalajara. Niewykluczone, że ujrzymy tu na murawie w akcji dwóch Polaków - "Lewego" i Wojciecha Szczęsnego. Pierwszy gwizdek 16 grudnia o godz. 21.00. Zapraszamy do śledzenia spotkania w Eleven Sports 1 oraz w ramach tekstowej relacji na żywo w Interii Sport:

