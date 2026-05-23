FC Barcelona nadal boryka się z problemami finansowymi, ale wiele wsazuje na to, że tego lata dojdzie do wielkiego przełomu.

Odeście Roberta Lewandowskiego z klubu uwolni bowiem w budżecie olbrzymie środki, co pomoże Barcelonie powrócić do zasady 1:1 - tej, która pozwala klubom w Hiszpanii wydać taką samą kwotę na transfery i kontrakty dla nowych zawodników, jaką zarobiły.

W drużynie Hansiego Flicka nadal brakuje klasowego i doświadczonego środkowego obrońcy czy skrzydłowego, który mógłby realnie odciążyć Lamine'a Yamala i Raphinhę. Po odejściu Roberta Lewandowkiego zapadła jednak decycja. To nie te pozycje będą priorytetami na transferowe lato.

FC Barcelona zrobi wszystko, aby pozyskać napastnika światowej klasy. Hiszpańskie media podają, że klub w tym celu będzie w stanie wydać ok. 100 milionów euro, co wcześniej znajdowało się całkowicie poza zasięgiem Dumy Katalonii.

Barca nie może bowiem pozwolić na to, aby po odejściu Roberta Lewandowskiego zostać bez klasowego napastnika. Cały sezon nie może wisieć na Ferranie Torresie, który miewa skrajne wahania formy.

Barca jest zdeterminowana. Chce klasowego napastnika i słono za niego zapłaci

Nie jest tajemnicą, że głównym celem transferowym Barcelony jest Julian Alvarez z Atletico Madryt. Zawodnik ten posiada bardzo wiele cech, które pozwalają wierzyć w to, że drużyna Flicka z nim osiągnęłaby wielki sukces na arenie międzynarodowej i podtrzymała swoją dominację w Hiszpanii.

Atletico za swojego piłkarza chce jednak nie 100, a rzekomo 150 milionów euro. Według dziennikarza Matteo Moretto Argentyńczyk w przypadku odejścia chce trafić właśnie do Barcelony, ale Los Colchoneros wolą uniknąć sprzedaży gwiazdy do ligowego rywala.

Jeśli transfer Alvareza okaże się niemożliwy, co jest prawdopodobne, planem "B" będzie pozostanie Joao Pedro z Chelsea FC. Brazylijczyk nie znalazł się w kadrze na mundial, ale został wybrany najlepszym zawodnikiem The Blues w sezonie 2025/26. Jego transfer również będzie oscylować w okolicach 100 milionów euro.

Barcelona jest jednak zdeterminowana. Woli zaoszczędzić na środkowym obrońcy czy skrzydłowym, ale za to sprowadzić napastnika z prawdziwego zdarzenia. Bez tego rywalizacja o najwyższe cele w sezonie 2026/27 będzie o wiele trudniejsza.

Robert Lewandowski

Julian Alvarez

Joao Pedro





