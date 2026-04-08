Od tego zależy przyszłość Lewandowskiego w kadrze. Jasne przesłanie. "Coś się kończy"

Kibice reprezentacji Polski są świadomi faktu, że koniec reprezentacyjnej przygody Roberta Lewandowskiego jest bliski. Wieku nie da się oszukać i piękna kariera napastnika zbliża się do finału. Na razie jednak nie zapadły żadne wiążące decyzje i zapewne w najbliższych dniach takowe się nie pojawią. Wpływ na to ma również aktualna sytuacja Lewandowskiego w klubie. Kontrakt Polaka z FC Barcelona wygasa wraz z końcem sezonu.

I nadal nie jest jasne, jakie decyzje podejmie i Duma Katalonii i sam piłkarz. Coraz częściej mówi się o tym, że Lewandowski na Camp Nou może zostać na kolejny rok, ale tylko pod warunkiem dużej obniżki zarobków. Ostatni występ napastnika, w którym zdobył decydującą bramkę przeciwko Atletico Madryt sprawił, że pojawiły się głosy, iż jego umowa powinna zostać przedłużona.

To zadecyduje o przyszłości Lewandowskiego w klubie. Jasny komunikat

A jak wygląda to ze strony samego piłkarza? W końcu pojawił się głos z obozu Lewandowskiego w tej sprawie. Na portalu WP SportoweFakty osoba z otoczenia zawodnika zdradziła, że wszelkie dywagacje powinny zakończyć się pod koniec trwającego miesiąca. "Decyzje na pewno zapadną w kwietniu. Myślę, że maksymalnie w ciągu dwóch, trzech tygodni" - czytamy w artykule.

Przekazano również, że w Europie raczej nie są brane pod uwagę inne kluby niż Barcelona, ale ewentualnej zmiany kontynentu wykluczyć nie można. "Gdyby doszło do zmiany klubu, najmniej prawdopodobna jest inna opcja europejska. Jeśli Robert ma zostać na Starym Kontynencie, to raczej w Barcelonie" - powiedziała osoba z obozu Lewandowskiego. I jak dodaje, przyszłość klubowa będzie miała także wpływ na losy w reprezentacji.

Wyjaśniono również, skąd dość wymowne wpisy po przegranym finale barażu o tegoroczne mistrzostwa świata. "Robert ma świadomość, że coś się kończy i z czymś trzeba się będzie pożegnać. Stąd emocjonalny wpis. Jego przyszłość klubowa będzie miała bezpośrednie przełożenie na być albo nie być w reprezentacji" - przekazano.

Ważą się losy Lewandowskiego w Barcelonie IMAGO/Maciej Rogowski East News

Robert Lewandowski Jose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

