Od plotek o Lewandowskim aż huczało w mediach. A jednak, teraz to już pewne

Robert Lewandowski przechodził ostatnio przez spory kryzys. Gdy reprezentant Polski zdawał się wracać do formy, w meczu Ligi Mistrzów z FC Porto dopadła do kontuzja. Badania, które przeprowadzono, potwierdziły uraz lewej kostki 35-latka . Przez problemy zdrowotne "Lewy" nie zdołał przyjechać na premierowe zgrupowanie reprezentacji Polski pod wodzą Michała Probierza, a także przegapił kilka spotkań FC Barcelona.

Robert Lewandowski liderem FC Barcelona. Hiszpańskie media wprost o plotkach dotyczących Polaka

Tamtejsi eksperci zaznaczają, że w niedzielnym starciu Robert Lewandowski wielokrotnie upadał po starciach z rywalami. A ostatecznie to on sam obejrzał żółtą kartkę. Wydawało się więc, że "frustracja może go wytrącić z równowagi", ale wtedy 35-latek zrobił to, z czego doskonale znany był jeszcze w Niemczech - błysnął skutecznością.