Szalony mecz FC Barcelony. Media i eksperci zachwyceni Lewandowskim

Hiszpański zespół prowadził po pierwszej połowie za sprawą bramki Raphinhy z 37. minuty, ale to dopiero po zmianie stron zaczęło się prawdziwe szaleństwo. Piłkarze Paris Saint Germain ostro ruszyli do ataku i już po krótkim czasie kompletnie zmienili obraz rywalizacji. W odstępie trzech minut najpierw doprowadzili do wyrównania, żeby już po krótkiej chwili wyjść na prowadzenie. Nie cieszyli się nim jednak specjalnie długo. Kolejny raz do głosu doszedł Raphinha, raz jeszcze wpisując się na listę strzelców, a Andreas Christensen znów przechylił szalę zwycięstwa na korzyść zespołu gości, w 77. minucie ustalając wynik na 3:2 dla Barcelony.