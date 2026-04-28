Oczekiwanie na decyzję Lewandowskiego. Legenda nie ma wątpliwości. "Już dosyć pokazał"

Maciej Brzeziński

Jaka przyszłość czeka Roberta Lewandowskiego? To pytanie zadają sobie kibice na całym świecie. 37-latkowi kończy się umową z FC Barceloną. Ponadto on sam nie wypowiedział się także jednoznacznie na temat kontynuowania kariery w reprezentacji Polski. Włodzimierz Lubański w rozmowie z "Faktem" ocenił, co będzie najważniejsze przy podejmowaniu decyzji przez Lewandowskiego.

Robert Lewandowski nie podjął jeszcze decyzji dotyczącej gry w reprezentacji Polski

Robert Lewandowski ma za sobą bogatą karierę klubową i reprezentacyjną. W ostatnich miesiącach trwa saga dotycząca przyszłości 37-latka. 30 czerwca 2026 roku kończy się jego kontrakt z Barceloną i nie ma pewności, że zostanie on przedłużony. Santi Ovalle z "Cadena SER" poinformował, że w przyszłym tygodniu ma dojść do kluczowego spotkania dla przyszłości Polaka. Pini Zahavi ma rozmawiać na ten temat z władzami klubu.

Być może wtedy wyjaśni się klubowa przyszłość Polaka, który na brak zainteresowania nie może narzekać. W ostatnich dniach było bardzo głośno na temat zainteresowania Juventusu, który mógłby mu zaoferować bardzo dobre warunki.

Kibice czekają na decyzję Lewandowskiego. A tu takie słowa

Nawet jeśli klubowa przyszłość Lewandowskiego się wyjaśni to polscy kibice będą zastanawiali się nad karierą reprezentacyjną. 37-latek rozegrał z orzełkiem na piersi 165 meczów, w których strzelił 89 goli oraz zanotował 38 asyst. Ostatnim spotkaniem był przegrany ze Szwecją baraż o mundial (2:3). - Nie wiem, nie potrafię teraz tego powiedzieć. Muszę się na spokojnie zastanowić - mówił Lewandowski na temat swojej przyszłości w reprezentacji prowadzonej przez Jana Urbana.

Włodzimierz Lubański w rozmowie z "Faktem" zabrał głos na temat Lewandowskiego. Nie ma on wątpliwości, co w pierwszej kolejności powinien zrobić 37-latek.

- Trudno mi powiedzieć, co powinien zrobić. Nie będę mu doradzał, bo to musi być w stu procentach jego decyzja. Robert musi sam wiedzieć, co będzie najwłaściwsze. Na pewno wiele zależy od jego przyszłości klubowej i w jakiej drużynie będzie występował w przyszłym sezonie - zaznaczył.

75-krotny reprezentant Polski podkreślił, że Lewandowski musi sam ocenić swój stan fizyczny oraz motywację do gry z orzełkiem na piersi.

On już dosyć pokazał, dosyć udowodnił. Czy potrzeba mu jeszcze czegoś? Nie wiem, to już jest jego decyzja, ale Robert przez lata był liderem kadry i wielokrotnie pomagał jej w najtrudniejszych momentach
powiedział.

