Oczywiście nie jest to [odmowa rozegrania sparingu] przypadek. A im więcej będziemy omawiać takie przypadki, tym bardziej radośnie będą zacierać ręce zgnili zachodni politycy, którzy teraz wykorzystują piłkę nożną do swoich brudnych celów. To oni wywierają presję na FIFA i UEFA, zmuszając je do podjęcia decyzji o izolacji rosyjskiego futbolu. Na federacje narodowe wywierana jest presja, a one już dają zielone światło swoim klubom: nie graj z Rosjanami!

~ - irytuje się cytowany przez portal sports.ru.