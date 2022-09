Obrońca Viktorii grał przeciwko Benzemie i Ronaldo. Ocenia Lewandowskiego

57-letni szkoleniowiec w rozmowie z czeskim idnes.cz wspominał jak był piłkarzem Betisu Sevilla i w 1991 roku zagrał na Camp Nou. - Choć minęło ponad 30 lat, to tego nie da się zapomnieć. To może zdarzyć się raz w życiu. Święto i wielki honor. Broniliśmy się przed spadkiem i liczyliśmy, że może uda się coś zdziałać. Przegraliśmy jednak 2-4 - wspomina Bilek.

Viktoria jest pewna siebie

Choć teraz jego drużyna oczywiście też nie pełni roli faworytem, to uważa, że jest w lepszej sytuacji niż Betis Sevilla. - Viktoria jest dużo bardziej pewna siebie. Zasłużenie wygrała mistrzostwo Czech, zasłużenie awansowała do Ligi Mistrzów, a teraz przed nami wyzwanie i mecz z jednym z największych faworytów w grupie - uważa Bilek.

Viktoriapod jego wodzą nie przegrała od 34 spotkań. Ostatni raz uległa w październiku 2021 Slavii Praga. I ta drużyna też się przewija w wypowiedziach Bilka. Czech przypomina, że prażanie w 2019 roku byli w stanie zremisować na Camp Nou w Lidze Mistrzów.

- Na inaugurację sezonu Rayo Vallecano też nie przegrało z Barceloną - zauważa Bilek. - To był wielki mecz Slavii w defensywie. My gramy trochę inaczej, ale z tej lekcji trzeba wyciągnąć wnioski i w obronie być uważnym, jak tylko się da. Barcelona ma w ataku wyjątkowych piłakrzy, ale ci z pomocy wcale nie są mnie niebezpieczni.

"Lewandowski to ten sam poziom co Benzema i Ronaldo"

Szkoleniowiec Viktorii jest pod wrażeniem letnich transferów Barcelony. - To świetna drużyna, a na dodatek bardzo mocno wzmocniła się latem. Ktokolwiek wyjdzie na boisko, to będzie dla nas wielki sprawdzian. Jeśli zremisujemy, będziemy w siódmym niebie - przyznaje Bilek. - To Barcelona będzie miała piłkę i będzie próbowała zamęczyć nas podaniami. Po przyjściu Lewandowskiego trochę jej gra się zmieniła, bo w końcu ma silnego napastnika w polu karnym.

Milan Havel, obrońca Viktorii też przyznaje, że największym zagrożeniem jest Lewandowski, ale nie jednym. - Grałem przeciwko Benzemie czy Ronaldo i Lewandowski bez wątpienia na tym samym poziomie. Ma wszystko: świetnie wychodzi zza obrońców, doskonale kontroluje piłkę i jest niezwykle silny - wylicza.