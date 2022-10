Obrońca Barcelony przypomina Bayernowi ważną zmianę. Jest po naszej stronie

Garcia wie, co mówi, bo w poprzednim sezonie Lewandowski jak napastnik Bayernu dwa razy przyczynił się do pokonania Barcelony. W pierwszym meczu na Camp Nou mistrzowie Niemiec wygrali 3-0, a dwie bramki zdobył kapitan reprezentacji Polski. Wtedy Garcia grał w podstawowym składzie, ale po dwóch bramkach Bayernu zdjął go z boiska.

Reklama

Okazja do rewanżu dla całej drużyny

W rewanżu w Monachium Bawarczycy też wygrali 3-0, a Lewandowski zaliczył asystę. To spotkanie obrońca Barcelony obejrzał z ławki rezerwowych. W tym sezonie, już po transferze na Camp Nou, powrót na stadion Bayernu był bolesny dla Lewandowskiego, bo gospodarzy wygrali 2-0.

W środę znów zagra przeciwko byłym kolegom. - To mecz dla niego. Okazja do rewanżu dla Roberta, bo nie strzelił w Monachium, jak i dla całej drużyny - podkreśla Xavi Hernandez, trener Barcelony.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. FC Barcelona – Inter. Liga Mistrzów. Skrót. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Lewandowski jest w formie - w La Liga strzelił 12 goli, w Lidze mistrzów pięć. Choć niektórzy wypominają Polakowi, że trafia w meczach z dużo słabszymi rywalami, to dla kolegów z drużyny stał się prawdziwym liderem. - Bardzo nam pomaga, grać z nim w jednym zespole to przyjemność. Lepiej mieć go w swojej drużynie niż w przeciwnej - podkreśla Garcia.

Finał z Bayernem

W hiszpańskim klubie liczą, że uda się jeszcze wyjść z grupy Ligi Mistrzów. Tyle że już przed meczem te nadzieje mogą zostać rozwiane. Inter gra o godz. 18:45 i jeśli pokona Viktorię Pilzno zapewni sobie awans do fazy pucharowej.

- Traktujemy mecz z Bayernem jak finał. Przygotowujemy się tak, jakby Inter nie wykorzystał szansy. Będziemy znali wynik spotkania z Viktorią, ale to nic nie zmieni. Wyjdziemy po zwycięstwo - zapewnia Garcia. - Nic od nas nie zależy, ale nadzieja wciąż jest. Sami też musimy sprostać oczekiwaniom w meczu z Bayernem.