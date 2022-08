Odejście Roberta Lewandowskiego z Bayernu rozczarowało wielu kibiców z Monachium. I trudno się dziwić, wszak Polak zapewniał drużynie prawdziwą strzelecką moc i bił rekord za rekordem. Jego rola w zespole była nie do przecenienia, o czym wiedzieli włodarze "Bawarczyków". Długo nie chcieli "Lewemu" pozwolić odejść, publicznie deklarowali nawet, że napastnik zostanie w klubie i wypełni kontrakt.

Stało się inaczej i kapitan reprezentacji Polski jest dziś piłkarzem Barcelony. Ma już nawet na koncie kilka trafień w barwach nowej drużyny. Następne bramki dołożył teraz, podczas meczu z Realem Valladolid. Po sieci krąży ujęcie sprzed momentu, w którym padł pierwszy gol. I jest o nim coraz głośniej...

FC Barcelona - Real Valladolig. Robert Lewandowski strzelił gola jak z logo Bundesligi? Głośno o tym ujęciu

Kibice zgromadzeni na Camp Nou mieli powody do radości. Już w pierwszej połowie meczu FC Barcelona - Real Valladolid Robert Lewandowski wpisał się na listę strzelców. Wykorzystał świetne podanie Raphinhi i w ekwilibrystyczny sposób posłał piłkę do siatki. Styl, w jakim to zrobił, internautom przywiódł na myśl... logo Bundesligi. "Lewandowski chyba tęskni za Bundesligą" - ocenił jeden z użytkowników.

Hiszpanom gol "Lewego" przypomniał też trafienie Johana Cryuffa. "Przy bramce Lewandowskiego wszyscy myśleliśmy o tym samym" - napisała jedna z użytkowniczek Twittera.

Zdjęcie Robert Lewandowski z golem dla Barcelony / AP / East News