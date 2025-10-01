O tym mieście huczała cała Polska. A teraz stało się to. Lewandowski ogłasza
Głuchołazy to niewielkie miasto w województwie opolskim, o którym w zeszłym roku mówiła cała Polska. Leżąca nieopodal granicy z Czechami miejscowość została bowiem w potężny sposób dotknięta przez powódź, stając się niejako symbolem walki z tragicznym żywiołem. Woda zerwała tam dwa mosty, niszcząc także infrastrukturę miejską oraz sportową. W odbudowie tej ostatniej mieszkańców wsparł Polski Związek Piłki Nożnej oraz nasi reprezentanci. A ta pomoc przyniosła już wymierny efekt, co ogłosił sam kapitan "Biało-Czerwonych" Robert Lewandowski.
- W tych trudnych chwilach najważniejsza jest solidarność. Deklaruję, że żaden poszkodowany przez powódź klub nie zostanie bez pomocy. Wspólnie z prezesami wojewódzkich związków zdecydowaliśmy o przekazaniu 1,75 mln zł na pomoc dla klubów, które zostały poszkodowane przez powódź. Hasło "Łączy nas piłka" to coś więcej niż słowa! - pisał we wrześniu prezes PZPN Cezary Kulesza podczas walki z żywiołem, który dotknął zwłaszcza południowo-zachodnią Polskę.
Woda wywołała wielkie zniszczenia między innymi w Głuchołazach. A tamtejszy Uczniowski Klub Sportowy wsparła nie tylko nasza federacja, ale i piłkarze reprezentacji Polski na czele z Robertem Lewandowskim i Piotrem Zielińskim. Dzięki ich wsparciu młodzi adepci futbolu w Głuchołazach mogą rozwijać swoją pasję w znacznie bardziej komfortowych warunkach.
Reprezentanci Polski przekazali pieniądze na odbudowę infrastruktury Uczniowskiego Klubu Sportowego w Głuchołazach, która została zniszczona w ubiegłorocznej powodzi. Dzięki pomocy naszych reprezentantów dzieci z Głuchołaz mogą znów rozwijać swoją pasję i kontynuować piłkarską przygodę
- Łączy nas piłka to nie tylko slogan. To fundamentalne wartości wspólne dla całego środowiska piłkarskiego w Polsce - czytamy dalej.
Powódź uderzyła w Głuchołazy. Lewandowski i spółka ruszyli na pomoc
Do wpisu dołączony został także materiał wideo, w którym głos zabrał między innymi Robert Lewandowski.
- Jako drużyna cieszymy się, że mogliśmy dołożyć swoją cegiełkę do remontu klubu Hattrick Głuchołazy, który ucierpiał w wyniku powodzi. Dobro zawsze wraca, dlatego jeśli tylko możemy, pomagajmy - powiedział kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski i snajper FC Barcelona.
Głos zabrał także pomocnik naszej kadry oraz Interu Mediolan - Piotr Zieliński. - Gdy usłyszeliśmy o sytuacji waszego klubu, to wspólnie uznaliśmy, że to właśnie wy potrzebujecie tej pomocy - przekazał, zwracając się do młodych piłkarzy UKS-u Hattrick Głuchołazy.
Wiceprezes PZPN ds. piłkarstwa amatorskiego Tomasz Grabowski podkreślił, przy tym, że zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami piłkarska centrala wraz z wojewódzkimi związkami przekazała ponad milion złotych na pomoc innym klubom, które ucierpiały w wyniku powodzi.
- Myślę, że wracamy do normalności. Tutaj w Głuchołazach w pierwszej części udało się odbudować salę konferencyjną dla dzieciaków, dzięki naszym reprezentantom - poinformował.