O tym mieście huczała cała Polska. A teraz stało się to. Lewandowski ogłasza

Głuchołazy to niewielkie miasto w województwie opolskim, o którym w zeszłym roku mówiła cała Polska. Leżąca nieopodal granicy z Czechami miejscowość została bowiem w potężny sposób dotknięta przez powódź, stając się niejako symbolem walki z tragicznym żywiołem. Woda zerwała tam dwa mosty, niszcząc także infrastrukturę miejską oraz sportową. W odbudowie tej ostatniej mieszkańców wsparł Polski Związek Piłki Nożnej oraz nasi reprezentanci. A ta pomoc przyniosła już wymierny efekt, co ogłosił sam kapitan "Biało-Czerwonych" Robert Lewandowski.

Robert Lewandowski wraz z kolegami z reprezentacji Polski wsparł finansowo klub UKS Hattrick Głuchołazytomasz23plEast News

- W tych trudnych chwilach najważniejsza jest solidarność. Deklaruję, że żaden poszkodowany przez powódź klub nie zostanie bez pomocy. Wspólnie z prezesami wojewódzkich związków zdecydowaliśmy o przekazaniu 1,75 mln zł na pomoc dla klubów, które zostały poszkodowane przez powódź. Hasło "Łączy nas piłka" to coś więcej niż słowa! - pisał we wrześniu prezes PZPN Cezary Kulesza podczas walki z żywiołem, który dotknął zwłaszcza południowo-zachodnią Polskę.

Woda wywołała wielkie zniszczenia między innymi w Głuchołazach. A tamtejszy Uczniowski Klub Sportowy wsparła nie tylko nasza federacja, ale i piłkarze reprezentacji Polski na czele z Robertem Lewandowskim i Piotrem Zielińskim. Dzięki ich wsparciu młodzi adepci futbolu w Głuchołazach mogą rozwijać swoją pasję w znacznie bardziej komfortowych warunkach.

Reprezentanci Polski przekazali pieniądze na odbudowę infrastruktury Uczniowskiego Klubu Sportowego w Głuchołazach, która została zniszczona w ubiegłorocznej powodzi. Dzięki pomocy naszych reprezentantów dzieci z Głuchołaz mogą znów rozwijać swoją pasję i kontynuować piłkarską przygodę
przekazał portal "Łączy nas piłka" w oficjalnym komunikacie

- Łączy nas piłka to nie tylko slogan. To fundamentalne wartości wspólne dla całego środowiska piłkarskiego w Polsce - czytamy dalej.

Powódź uderzyła w Głuchołazy. Lewandowski i spółka ruszyli na pomoc

Do wpisu dołączony został także materiał wideo, w którym głos zabrał między innymi Robert Lewandowski.

- Jako drużyna cieszymy się, że mogliśmy dołożyć swoją cegiełkę do remontu klubu Hattrick Głuchołazy, który ucierpiał w wyniku powodzi. Dobro zawsze wraca, dlatego jeśli tylko możemy, pomagajmy - powiedział kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski i snajper FC Barcelona.

Głos zabrał także pomocnik naszej kadry oraz Interu Mediolan - Piotr Zieliński. - Gdy usłyszeliśmy o sytuacji waszego klubu, to wspólnie uznaliśmy, że to właśnie wy potrzebujecie tej pomocy - przekazał, zwracając się do młodych piłkarzy UKS-u Hattrick Głuchołazy.

Wiceprezes PZPN ds. piłkarstwa amatorskiego Tomasz Grabowski podkreślił, przy tym, że zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami piłkarska centrala wraz z wojewódzkimi związkami przekazała ponad milion złotych na pomoc innym klubom, które ucierpiały w wyniku powodzi.

- Myślę, że wracamy do normalności. Tutaj w Głuchołazach w pierwszej części udało się odbudować salę konferencyjną dla dzieciaków, dzięki naszym reprezentantom - poinformował.

Robert Lewandowski

Usłyszał pytanie o Lewandowskiego i nie wytrzymał. "Trochę szacunku"

FC Barcelona – Real Sociedad 2-1. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports)Eleven SportsEleven Sports
Piłkarz w sportowej kurtce, skierowany bokiem do obiektywu, w tle rozmazowane logo Ligi Mistrzów UEFA.
Robert LewandowskiJose BretonAFP
Piłkarz w białej koszulce z numerem 10 i opaską kapitańską na ramieniu, podczas meczu, tłum kibiców w tle.
Piotr Zieliński JOSE SALGUEIROAFP

