O tym mieście huczała cała Polska. A teraz stało się to. Lewandowski ogłasza

- W tych trudnych chwilach najważniejsza jest solidarność. Deklaruję, że żaden poszkodowany przez powódź klub nie zostanie bez pomocy. Wspólnie z prezesami wojewódzkich związków zdecydowaliśmy o przekazaniu 1,75 mln zł na pomoc dla klubów, które zostały poszkodowane przez powódź. Hasło "Łączy nas piłka" to coś więcej niż słowa! - pisał we wrześniu prezes PZPN Cezary Kulesza podczas walki z żywiołem, który dotknął zwłaszcza południowo-zachodnią Polskę.

Woda wywołała wielkie zniszczenia między innymi w Głuchołazach. A tamtejszy Uczniowski Klub Sportowy wsparła nie tylko nasza federacja, ale i piłkarze reprezentacji Polski na czele z Robertem Lewandowskim i Piotrem Zielińskim. Dzięki ich wsparciu młodzi adepci futbolu w Głuchołazach mogą rozwijać swoją pasję w znacznie bardziej komfortowych warunkach.

Reprezentanci Polski przekazali pieniądze na odbudowę infrastruktury Uczniowskiego Klubu Sportowego w Głuchołazach, która została zniszczona w ubiegłorocznej powodzi. Dzięki pomocy naszych reprezentantów dzieci z Głuchołaz mogą znów rozwijać swoją pasję i kontynuować piłkarską przygodę

- Łączy nas piłka to nie tylko slogan. To fundamentalne wartości wspólne dla całego środowiska piłkarskiego w Polsce - czytamy dalej.

Powódź uderzyła w Głuchołazy. Lewandowski i spółka ruszyli na pomoc

Do wpisu dołączony został także materiał wideo, w którym głos zabrał między innymi Robert Lewandowski.

- Jako drużyna cieszymy się, że mogliśmy dołożyć swoją cegiełkę do remontu klubu Hattrick Głuchołazy, który ucierpiał w wyniku powodzi. Dobro zawsze wraca, dlatego jeśli tylko możemy, pomagajmy - powiedział kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski i snajper FC Barcelona.

Głos zabrał także pomocnik naszej kadry oraz Interu Mediolan - Piotr Zieliński. - Gdy usłyszeliśmy o sytuacji waszego klubu, to wspólnie uznaliśmy, że to właśnie wy potrzebujecie tej pomocy - przekazał, zwracając się do młodych piłkarzy UKS-u Hattrick Głuchołazy.

Wiceprezes PZPN ds. piłkarstwa amatorskiego Tomasz Grabowski podkreślił, przy tym, że zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami piłkarska centrala wraz z wojewódzkimi związkami przekazała ponad milion złotych na pomoc innym klubom, które ucierpiały w wyniku powodzi.

- Myślę, że wracamy do normalności. Tutaj w Głuchołazach w pierwszej części udało się odbudować salę konferencyjną dla dzieciaków, dzięki naszym reprezentantom - poinformował.

