O tym, co zrobił Lewandowski, świat nie zapomni. Polak w wybitnym gronie

Robert Lewandowski to postać, której raczej nie trzeba nikomu przedstawiać. Doskonale znają go nie tylko wielcy fani futbolu, ale również osoby, które kompletnie nie interesują się uprawianą przez Polaka dyscypliną. Nikogo nie może to jednak dziwić. Mowa przecież o jednym z najwybitniejszych napastników w historii futbolu, który na swoim koncie ma liczne sukcesy, w tym m.in. mistrzostwo Polski zdobyte z Lechem Poznań, dwa mistrzostwa Niemiec wywalczone z Borussią Dortmund, osiem mistrzostw Niemiec, po które sięgnął z Bayernem Monachium, a także trzy mistrzostwa Hiszpanii zdobyte z klubem FC Barcelona. Do tego dochodzi jeszcze m.in. klubowe mistrzostwo świata wywalczone z Bayernem Monachium w 2020 roku oraz triumf w Lidze Mistrzów w sezonie 2019/2020, również w barwach bawarskiego zespołu.

Piłkarskie trofea, które ma na swoim koncie Robert Lewandowski, już same w sobie robią ogromne wrażenie, jednak mało kto zdaje sobie sprawę, że polski snajper zapisał się złotymi zgłoskami jako jedna z tych piłkarskich legend, których nazwiska znaleźć możemy... w Księdze Rekordów Guinnessa.

Cztery rekordy Guinnessa w jednym meczu. Robert Lewandowski na tym się nie zatrzymał

Do słynnej księgi Robert Lewandowski trafił jako zawodnik Bayernu Monachium 22 września 2015 roku. Wówczas podczas meczu z VfL Wolfsburg na boisko wszedł dopiero w drugiej połowie i już po kilku minutach zapewnił sobie pierwszy rekord - najszybszy hat-trick w historii Bundesligi z czasem 3 minuty i 22 sekundy.

Na jednym rekordzie Guinnessa tego wieczoru się jednak nie skończyło. W kolejnych minutach "Lewy" zdobył kolejne dwie bramki, co oznaczało kolejne historyczne wyniki: najszybciej strzelone cztery gole podczas meczu Bundesligi przez 1 zawodnika (co zajęło mu dokładnie 5 minut i 42 sekundy) oraz najszybciej strzelone pięć goli podczas meczu Bundesligi przez 1 zawodnika (na pobicie tego rekordu Polak potrzebował 8 minut i 59 sekund).

Biorąc pod uwagę fakt, że tego dnia Lewandowski na boisko wszedł dopiero w drugiej połowie meczu, także zostało docenione. Kapitan reprezentacji Polski został bowiem pierwszym w historii piłkarzem, który mecz zaczynał na ławce rezerwowych i zdołał strzelić aż pięć goli. Otrzymał za to rekord Guinnessa za najwięcej bramek strzelonych przez gracza rezerwowego.

Już kolejnego miesiąca Robert Lewandowski po raz kolejny trafił do Księgi Rekordów Guinnessa. Wyrównał on bowiem wówczas rekord należący niegdyś do Davida Healy pod względem największej liczby goli strzelonych w jednym turnieju eliminacyjnym do Mistrzostw Europy UEFA. Obaj panowie osiągnęli wynik 13 bramek (Healy w okresie 6 września 2006 - 17 listopada 2007, a Lewandowski w okresie 7 września 2014 - 11 października 2015). Rekord ten jednak został pobity w 2023 roku i należy obecnie do Romelu Lukaku, który w jednym turnieju eliminacyjnym do Mistrzostw Europy UEFA strzelił 14 goli.

W 2019 roku kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski pobił kolejny rekord Guinnessa, który dotyczył największej ilości meczów z rzędu z trafionymi przez piłkarza bramkami. Wówczas w okresie między 16 sierpnia a 9 listopada 2019 roku "Lewy" strzelił łącznie 16 bramek w pierwszych 11 meczach Bayernu Monachium w sezonie.

Na kolejne rekordy Robert Lewandowski wcale nie musiał długo czekać. Podczas meczu z FC Augsburg w sezonie 2020/21 osiągnął najlepsze wyniki w kategoriach najwięcej bramek zdobytych w jednym sezonie Bundesligi przez jednego zawodnika oraz najwięcej bramek zdobytych w jednym sezonie Bundesligi przez obcokrajowca. Wcześniej rekordy te przez 49 lat należały do Gerda Muellera (40 bramek), a Robert Lewandowski zdobył o jedną bramkę więcej od legendy niemieckiego futbolu.

Przechodząc do FC Barcelona w 2022 roku polski snajper dopisał do swojego konta kolejny niezwykle imponujący rekord - najwięcej goli strzelonych w Bundeslidze przez zawodnika spoza Niemiec. W barwach Borussii Dortmund i Bayernu Monachium (2010-2022) zdobył on łącznie 312 bramek.

W styczniu 2025 roku pobił został rekordzistą Guinnessa w kategorii "najwięcej rzutów karnych zdobytych w UEFA Champions League". Do tej pory w rozgrywkach tych z rzutów karnych bramki zdobywał aż 19-krotnie w barwach Borussii Dortmund, Bayernu Monachium i FC Barcelona. W tej kategorii Polak dzieli jednak wynik z Cristiano Ronaldo, który także może pochwalić się wynikiem 19 rzutów karnych zakończonych sukcesem (w barwach Manchesteru United, Realu Madryt i Juventusu).

