To miał być wstęp do emocji, które piłkarskich kibiców czekają w najbliższy weekend. Zanim odbędą się dwa decydujące spotkania na mundialu, fani nad Wisłą czekali na debiut Roberta Lewandowskiego w barwach Chicago Fire.

Według pierwotnych planów, po przerwie na MŚ, Chicago Fire do gry w MLS miało przystąpić w nocy z czwartku na piątek czasu polskiego o 2:30. Rywalem gospodarzy miało być Vancouver Whitecaps, a w drugiej połowie tego spotkania swój debiut na amerykańskich boiskach miał zaliczyć Robert Lewandowski.

Na kilka godzin przed pierwszym gwizdkiem sędziego z Chicago zaczęły jednak napływać niepokojące informacje. Okazało się, że od rana w mieście jakość powietrza jest fatalna. Powodem takiego stanu rzeczy są pożary lasów w Kanadzie. Sytuacja była na tyle trudna, że od razu ruszyły spekulacje, że mecz Chicago z Vancouver może zostać przełożony na inny termin.

Na potwierdzenie tych plotek nie musieliśmy długo czekać. Na cztery godziny przed rozpoczęciem spotkania Chicago Fire poinformowało w swoich mediach społecznościowych, że mecz nie odbędzie się w pierwotnym terminie i został przełożony dopiero na 6 października.

Kiedy zatem debiut Lewandowskiego? Wszystko jasne. Kilka dni oczekiwania

Aż tak długo kibice nie będą jednak musieli czekać na debiut Lewandowskiego. Szansę gry polski napastnik z pewnością dostanie w kolejnym ligowym starciu Chicago Fire, które zaplanowano na czwartek 23 lipca na godzinę 1:30 czasu polskiego.

Będzie to hit MLS, bowiem CF czeka wyjazdowy pojedynek z Interem Miami, barwy którego reprezentuje Lionel Messi i który jeszcze w niedzielę będzie walczył o obronę z Argentyną mistrzostwa świata.





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