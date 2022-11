O transferze "Lewego" wiedział dużo wcześniej. "Straciłbym kumpla"

- Jak się pojawił pierwszy raz temat Barcelony, to był zafiksowany - powiedział Sławomir Peszko w rozmowie z "Super Expressem". Dodał także, że już od marca wiedział, że "Lewy" przenosi się do "Dumy Katalonii", ale nie mógł pisnąć ani słowa. - Gdybym wtedy to wygadał, to pewnie straciłbym kumpla.