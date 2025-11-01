O 6:40 Barcelona opublikowała zdjęcie Lewandowskiego. I się zaczęło. Fala domysłów

Robert Lewandowski ma za sobą trudne tygodnie. Polski snajper w trakcie meczu Litwa - Polska w ramach eliminacji mistrzostw świata nabawił się kontuzji, która wykluczyła go z gry w kilku spotkaniach. Lewandowski opuścił mecze z Gironą (2:1), Olympiakosem w Lidze Mistrzów (6:1) i Realem Madryt (1:2).

Po El Clasico Carlos Monfort z dziennika "Sport" poinformował, że Polak "wrócił do treningów z drużyną w Ciutat Esportiva". 37-latek wziął udział w poniedziałkowej sesji po starciu z Realem.

W niedzielę (2 listopada) o godz. 18:30 Barcelona podejmie na Elche. Zdaniem hiszpańskich mediów Lewandowski powinien znaleźć się w składzie na to spotkanie. - "Flick będzie mógł liczyć również na siłę uderzenia Lewandowskiego i Olmo, którzy mają otrzymać zielone światło na powrót" - informuje "Mundo Deportivo".

Barcelona ogłasza ws. Lewandowskiego. Wymowny wpis

Śmiało można stwierdzić, że FC Barcelona potwierdziła informacje ws. polskiego napastnika. W sobotę o godz. 6:40 opublikowała zdjęcie Lewandowskiego okraszone podpisem "Mr. Goalski". Widać na nim, że 37-latek pracuje na pełnych obrotach i jest gotowy na najbliższy mecz.

Rozwiń

Kibice są zachwyceni i przekonani, że Polak wróci na boisko i pomoże drużynie. Tym bardziej, że Barcelona w ostatnim czasie prezentuje się poniżej oczekiwań. - "Wraca "zabójca" Lewandowski: czy uda mu się być tym z poprzedniego sezonu?" - piszą dziennikarze "Sportu" i podkreślają wprost, że "Barcelona potrzebuje bramek Polaka".

FC Barcelona - Getafe CF. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports Eleven Sports

Robert Lewandowski MATTHIEU MIRVILLE AFP

Lewandowski ma po sezonie opuścić Barcelonę Urbanandsport AFP

Robert Lewandowski Jose Breton AFP