O 6:40 Barcelona opublikowała zdjęcie Lewandowskiego. I się zaczęło. Fala domysłów
Robert Lewandowski jest coraz bliżej powrotu na boisko. Tak uważają hiszpańskie media, które są przekonane, że znajdzie się on w składzie na najbliższe ligowe starcie z Elche. W sobotę z samego rana FC Barcelona opublikowała zdjęcie Polaka z wymownym opisem. Kibice odebrali to jednoznacznie.
Robert Lewandowski ma za sobą trudne tygodnie. Polski snajper w trakcie meczu Litwa - Polska w ramach eliminacji mistrzostw świata nabawił się kontuzji, która wykluczyła go z gry w kilku spotkaniach. Lewandowski opuścił mecze z Gironą (2:1), Olympiakosem w Lidze Mistrzów (6:1) i Realem Madryt (1:2).
Po El Clasico Carlos Monfort z dziennika "Sport" poinformował, że Polak "wrócił do treningów z drużyną w Ciutat Esportiva". 37-latek wziął udział w poniedziałkowej sesji po starciu z Realem.
W niedzielę (2 listopada) o godz. 18:30 Barcelona podejmie na Elche. Zdaniem hiszpańskich mediów Lewandowski powinien znaleźć się w składzie na to spotkanie. - "Flick będzie mógł liczyć również na siłę uderzenia Lewandowskiego i Olmo, którzy mają otrzymać zielone światło na powrót" - informuje "Mundo Deportivo".
Barcelona ogłasza ws. Lewandowskiego. Wymowny wpis
Śmiało można stwierdzić, że FC Barcelona potwierdziła informacje ws. polskiego napastnika. W sobotę o godz. 6:40 opublikowała zdjęcie Lewandowskiego okraszone podpisem "Mr. Goalski". Widać na nim, że 37-latek pracuje na pełnych obrotach i jest gotowy na najbliższy mecz.
Kibice są zachwyceni i przekonani, że Polak wróci na boisko i pomoże drużynie. Tym bardziej, że Barcelona w ostatnim czasie prezentuje się poniżej oczekiwań. - "Wraca "zabójca" Lewandowski: czy uda mu się być tym z poprzedniego sezonu?" - piszą dziennikarze "Sportu" i podkreślają wprost, że "Barcelona potrzebuje bramek Polaka".
Relację tekstową "na żywo" z meczu Barcelona - Elche będziecie mogli śledzić w Interii Sport. Początek w niedzielę o godz. 18:30.