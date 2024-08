Nowy rywal dla Roberta Lewandowskiego. Hitowy transfer stał się faktem

Robert Lewandowski do hiszpańskiej piłki wszedł z "drzwiami i futryną". Polak pierwsze trzy miesiące w barwach FC Barcelony miał zjawiskowe, być może nawet lepsze, niż większość czasu spędzona w Bayernie Monachium . O naszym kapitanie w Hiszpanii mówiło się wszędzie i tylko w pozytywnych słowach. Wszystko zmieniło się jednak po tym, jak "Lewy" wyjechał na zgrupowanie reprezentacji Polski przed mundialem, a potem same mistrzostwa świata w Katarze.

Przed sezonem 2024/2025 w Barcelonie doszło do zmiany na stanowisku trenera. Xaviego zastąpił dobrze znany "Lewemu" Hansi Flick. Cel naszego napastnika na zbliżające się rozgrywki jest jasny - wygrać ligę i odzyskać tytuł najlepszego strzelca. Trzeba jednak przyznać, że na papierze powinno być mu o to zdecydowanie trudniej, niż w poprzednim sezonie. Do Hiszpanii przeniósł się bowiem Kylian Mbappe, który grać będzie w Realu Madryt razem z Viniciusem Juniorem i Judem Bellinghamem.