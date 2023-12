Nowy możliwy cios dla Lewandowskiego? Barcelona znów to robi, w takiej chwili

Robert Lewandowski, będący w ubiegłym sezonie bez wątpienia jednym z liderów FC Barcelona, obecnie grając w barwach mistrzów Hiszpanii przechodzi widoczny kryzys. Od trzech spotkań nie strzelił on dla swego klubu bramki i choć w zasadzie jeszcze nie tak dawno zdobył on dwa gole przeciwko Deportivo Alaves, to był to jedyny taki błysk w ciągu... trochę ponad dwóch miesięcy.