Umowa wiążąca Roberta Lewandowskiego z Bayernem Monachium wygasa w 2023 roku. Z każdym miesiącem narastają spekulacje w sprawie przyszłości polskiego napastnika. Bayern będzie musiał podjąć konkretne decyzje także w sprawie Thomasa Muellera i Manuela Neuera, których kontrakty także kończą się w tym samym czasie, co zobowiązanie względem "Lewego".

Robert Lewandowski ma kontrakt ważny do końca sezonu 2022/23

"Nie ma powodu, by nie przedłużać kontraktu z Neuerem czy Muellerem. W sprawie Lewandowskiego istotne jest to, czy chce umowę na więcej niż dwa lata. Trzeba to przemyśleć, bo pod koniec umowy miałby 37 lat. Widać po Cristiano Ronaldo, że z wiekiem jest coraz trudniej" - powiedział Hamann w rozmowie z portalem "Goal".

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Studio Ekstraklasa. Kamil Grosicki Show! Kolejne życie „Grosika” WIDEO INTERIA.TV

Kontrakt polskiego piłkarza z Bayernem Monachium dobiega końca w czerwcu przyszłego roku, ale umowa dżentelmeńska jest jasna. Gdyby miało dojść do rozstania, to już w najbliższym okienku , bowiem mistrzowie Niemiec będą chcieli zarobić na swojej największej gwieździe ostatnie pieniądze, a nie oddać ją za darmo.

Czytaj także: Zdumiewająca teoria ws. Lewandowskiego. Agent chce go... skłócić?

"Kontrakty z Muellerem i Neuerem należy przedłużyć, ale nie mogą zarabiać więcej niż teraz. Trzeba upewnić się, że umowy będą powiązane z wynikami. Jeśli masz pięć do sześciu graczy, którym płacisz 20 milionów euro, to musi za tym pójść przynajmniej półfinał Ligi Mistrzów" - stwierdził Niemiec, wyraźnie przychylając się do opinii, by z Lewandowskim kontraktu nie przedłużać.