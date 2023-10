Nowy hit Barcelony? Lewandowski może oberwać "rykoszetem", co zrobi Xavi?

Niedługo jednakże wszystko zostanie tu wywrócone do góry nogami - najprawdopodobniej już w styczniu w Katalonii zamelduje się młody i zdolny Vitor Roque , który w teorii jest szykowany na następcę " Lewego " w dłuższej perspektywie, w praktyce jednak od razu mógłby on nawet zostać jego mocnym rywalem w walce o miejsce w wyjściowej jedenastce. Sprawa jest niepewna z perspektywy Polaka, a jednocześnie... niebawem może nastąpić jeszcze większe zamieszanie.

Julian Alvarez w FC Barcelona? Xavi ma nim być oczarowany

Gdzie jednak miałby występować reprezentant "Albicelestes" w FCB? W teorii najlepsza dla niego pozycja to właśnie środkowy atak, w praktyce jednak np. w City nie ma on szans na "wygryzienie" Erlinga Haalanda, więc gra za jego plecami lub na flankach.

Gdyby do transferu faktycznie doszło, to w "Dumie Katalonii" mogłyby stać się realne najróżniejsze scenariusze - Lewandowski mógłby rywalizować o jedno miejsce w składzie z dwójką futbolistów z Ameryki Południowej, ale na dobrą sprawę cały tercet można by też ustawić np. jako ofensywną trójkę (idąc od lewego skrzydła: Roque - "RL9" - Alvarez ). Tuż za Polakiem mógłby znaleźć się też Joao Felix , jeśli zostałby oczywiście wykupiony z Atletico Madryt...

Lewandowski z kontuzją. Czy zdąży wrócić przed "El Clasico"?

To jednak na razie jedynie hipotetyczne scenariusze. Na ten moment FC Barcelona ma... okrągłe zero środkowych napastników, bo "Lewy" zmaga się z kontuzją. Idealnie byłoby dla "Blaugrany", gdyby zdążył on wrócić do pełni sił przed "El Clasico" (28 października), ale to wciąż nie jest pewne.