Nowe wieści ws. następcy Roberta Lewandowskiego. W Barcelonie wielka radość

To oczywiście myślenie życzeniowe, które wywołane zostało frustracją z powodu gry Roberta Lewandowskiego. Fakt jest jednak taki, że obecnie napastnik reprezentacji Polski , jak na razie nie ma w kadrze realnego kontrkandydata. W związku z tym Polak nie musi się raczej obawiać o swoje miejsce w składzie, ale przyjście do klubu Vitora Roque mogłoby nieco w tej kwestii zmienić.

Wielka ulga w Barcelonie. Następca Lewandowskiego bez poważnej kontuzji

Według znanego brazylijskiego dziennikarza Joaquima Piery przyszły napastnik Barcelony miał doznać jedynie skręcenia kostki, co przy początkowych diagnozach jest wiadomością wręcz fenomenalną. Zdaniem mediów z Brazylii w tym przypadku mówimy o ośmiu tygodniach przerwy. To z kolei będzie oznaczać, że Roque do gry wróci na początku grudnia/końcu listopada. Do Barcelony powinien więc przyjechać zdrowy i gotowy do pracy.