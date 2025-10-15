Robert Lewandowski przez lata unikał jakichkolwiek kontuzji, a już na pewno takich, które nie wynikały ze starć z rywalami. Tymczasem przed obecnym sezonem musiał pauzować ze względu na mięśniowy uraz mięśnia dwugłowego uda, który wykluczył go z gry w 1. kolejce La Ligi. Odkąd wrócił, po kontuzji nie było śladu, a od poprzedniego zgrupowania reprezentacji Polski, zdołał rozegrać aż cztery mecze w pełnym wymiarze czasowym - w tym trzy w barwach Barcelony i jedno z orzełkiem na piersi. Po tym ostatnim znów jednak nie będzie dostępny, gdyż odnowiła się mięśniowa kontuzja.

Robert Lewandowski miał być zaskoczony

Pytając o tę kontuzję, pada określenie "dziwna sprawa", gdyż prawie nic nie wskazywało na to, że na Litwie wrócił problem sprzed dwóch miesięcy. Faktycznie Robert Lewandowski w przerwie spotkania w Kownie poprosił o opatrunek na lewej nodze, jednak miał być przekonany, że to czysta profilaktyka po "poczuciu" mięśnia. Spotkanie dograł do końca, strzelił nawet gola, nie odstawał fizycznie, nie prosił o zmianę. Bezpośrednio po meczu nie zgłaszał urazu, a następnego dnia pojawił się na niewielkim evencie zorganizowanym przez Lotto. Jak słyszymy, miał tam nawet lekko "potańcowywać".

Później przeszedł badania i okazało się, że przez najbliższe tygodnie nie będzie do dyspozycji Hansiego Flicka, a jego udział w kolejnym zgrupowaniu reprezentacji stanął pod bardzo dużym znakiem zapytania. Sytuacja jest tym dziwniejsza, że Lewandowski na wyniki badań miał zareagować zaskoczeniem - spodziewał się zupełnie innych. W reprezentacji - podobnie, nikt nie spodziewał się urazu. Można wnioskować, że Polak, który zawsze słynął z doskonałej znajomości własnego ciała, tym razem został przez nie "oszukany".

To nie pierwszy raz

Problemem jest to, że to już kolejna mięśniowa kontuzja Roberta Lewandowskiego. Czwarta w ciągu kilkunastu miesięcy, w tym trzecia licząc ostatnie pół roku. Problemy zaczęły się przed Euro 2024, na którym nie mógł wystąpić w dwóch pierwszych meczach. Następnie miał ponad dwa tygodnie przerwy w końcowej fazie ostatniego sezonu La Ligi. Trzeci uraz mięśniowy zdarzył się przed obecnymi rozgrywkami, teraz jest czwarty. Możemy zatem mówić już o pewnej tendencji, która wcześniej szerokim łukiem omijała Lewandowskiego.

Być może wynika to ze sposobu gry, na jaki stawia Hansi Flick - oczekujący od swoich piłkarzy dużej intensywności. Wspominał ostatnio o tym w rozmowie z Interią Adria Corominas, kataloński dziennikarz zajmujący się od lat Barceloną.

- To nie jest niespodzianka, że Lewandowski siedzi na ławce rezerwowych w Barcelonie. Nie chodzi jego grę, bo wciąż jest kluczowy pod kątem strzelania goli, ale styl Flicka wymaga dużej presji, a Lewandowski nie jest już w stanie włożyć tyle wysiłku w defensywę, co Ferran - mówił nam Corominas.

Uraz Roberta Lewandowskiego jest wielkim problemem dla Jana Urbana, u którego piłkarz Barcelony to nie tylko kluczowa postać, ale też taka, którą trudno zastąpić. Do kadry wróci zapewne Adam Buksa, ale on sam jest po złamaniu kości jarzmowej w meczu ligowym Udinese. Krzysztof Piątek w starciu z Nową Zelandią wyglądał jak cień piłkarza sprzed lat. Zostaje jeszcze Karol Świderski i pod ewentualną nieobecność Roberta Lewandowskiego, to pewnie on zagra w ataku w meczu z Holandią. Stawka jest ogromna, bo nawet jeśli nie jest nią pierwsze miejsce w grupie (szansa na to jest właściwie zerowa ze względu na gigantyczną różnicę w bilansie bramek - niestety na korzyść rywali), to najwyższe rozstawienie w barażach (według wyliczeń, aby utrzymać pierwszy koszyk, trzeba przynajmniej zremisować z Pomarańczowymi).

Jan Tomaszewski skomentował kontuzję Roberta Lewandowskiego Piętka/AKPA, Andrzej Iwanczuk Reporter

Kontuzja Roberta Lewandowskiego Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP AFP

Robert Lewandowski z kontuzją ANDER GILLENEA / AFP AFP