Partner merytoryczny: Eleven Sports

Nowe wieści o kontuzji Lewandowskiego. Reakcja Polaka miała być wymowna

Przemysław Langier

Przemysław Langier

Sprawa kontuzji Roberta Lewandowskiego - jak słyszymy zakulisowo - jest "dziwna". Napastnik Barcelony miał sam nie spodziewać się takiego przebiegu zdarzeń. Wiele wskazuje na to, że Polak, który słynie z tego, że doskonale zna swoje ciało, tym razem został przez nie "oszukany". Takich wyników badań miał się nie spodziewać się ani on, ani sztab reprezentacji Polski.

Robert Lewandowski
Robert LewandowskiSTANISLAW KLEPKA/ ARENA AKCJINewspix.pl

Robert Lewandowski przez lata unikał jakichkolwiek kontuzji, a już na pewno takich, które nie wynikały ze starć z rywalami. Tymczasem przed obecnym sezonem musiał pauzować ze względu na mięśniowy uraz mięśnia dwugłowego uda, który wykluczył go z gry w 1. kolejce La Ligi. Odkąd wrócił, po kontuzji nie było śladu, a od poprzedniego zgrupowania reprezentacji Polski, zdołał rozegrać aż cztery mecze w pełnym wymiarze czasowym - w tym trzy w barwach Barcelony i jedno z orzełkiem na piersi. Po tym ostatnim znów jednak nie będzie dostępny, gdyż odnowiła się mięśniowa kontuzja.

Zobacz również:

Polska ubiega się o organizacje Euro 2029 kobiet
Reprezentacja

Niech Polska ruszy w Polskę

Łukasz Gikiewicz
Łukasz Gikiewicz

Robert Lewandowski miał być zaskoczony

Pytając o tę kontuzję, pada określenie "dziwna sprawa", gdyż prawie nic nie wskazywało na to, że na Litwie wrócił problem sprzed dwóch miesięcy. Faktycznie Robert Lewandowski w przerwie spotkania w Kownie poprosił o opatrunek na lewej nodze, jednak miał być przekonany, że to czysta profilaktyka po "poczuciu" mięśnia. Spotkanie dograł do końca, strzelił nawet gola, nie odstawał fizycznie, nie prosił o zmianę. Bezpośrednio po meczu nie zgłaszał urazu, a następnego dnia pojawił się na niewielkim evencie zorganizowanym przez Lotto. Jak słyszymy, miał tam nawet lekko "potańcowywać".

Później przeszedł badania i okazało się, że przez najbliższe tygodnie nie będzie do dyspozycji Hansiego Flicka, a jego udział w kolejnym zgrupowaniu reprezentacji stanął pod bardzo dużym znakiem zapytania. Sytuacja jest tym dziwniejsza, że Lewandowski na wyniki badań miał zareagować zaskoczeniem - spodziewał się zupełnie innych. W reprezentacji - podobnie, nikt nie spodziewał się urazu. Można wnioskować, że Polak, który zawsze słynął z doskonałej znajomości własnego ciała, tym razem został przez nie "oszukany".

DJB: Kołtoń: Lewandowskiemu się chciało pokazać. WIDEO POLSAT BOX GO

To nie pierwszy raz

Problemem jest to, że to już kolejna mięśniowa kontuzja Roberta Lewandowskiego. Czwarta w ciągu kilkunastu miesięcy, w tym trzecia licząc ostatnie pół roku. Problemy zaczęły się przed Euro 2024, na którym nie mógł wystąpić w dwóch pierwszych meczach. Następnie miał ponad dwa tygodnie przerwy w końcowej fazie ostatniego sezonu La Ligi. Trzeci uraz mięśniowy zdarzył się przed obecnymi rozgrywkami, teraz jest czwarty. Możemy zatem mówić już o pewnej tendencji, która wcześniej szerokim łukiem omijała Lewandowskiego.

Być może wynika to ze sposobu gry, na jaki stawia Hansi Flick - oczekujący od swoich piłkarzy dużej intensywności. Wspominał ostatnio o tym w rozmowie z Interią Adria Corominas, kataloński dziennikarz zajmujący się od lat Barceloną.

- To nie jest niespodzianka, że Lewandowski siedzi na ławce rezerwowych w Barcelonie. Nie chodzi jego grę, bo wciąż jest kluczowy pod kątem strzelania goli, ale styl Flicka wymaga dużej presji, a Lewandowski nie jest już w stanie włożyć tyle wysiłku w defensywę, co Ferran - mówił nam Corominas.

Uraz Roberta Lewandowskiego jest wielkim problemem dla Jana Urbana, u którego piłkarz Barcelony to nie tylko kluczowa postać, ale też taka, którą trudno zastąpić. Do kadry wróci zapewne Adam Buksa, ale on sam jest po złamaniu kości jarzmowej w meczu ligowym Udinese. Krzysztof Piątek w starciu z Nową Zelandią wyglądał jak cień piłkarza sprzed lat. Zostaje jeszcze Karol Świderski i pod ewentualną nieobecność Roberta Lewandowskiego, to pewnie on zagra w ataku w meczu z Holandią. Stawka jest ogromna, bo nawet jeśli nie jest nią pierwsze miejsce w grupie (szansa na to jest właściwie zerowa ze względu na gigantyczną różnicę w bilansie bramek - niestety na korzyść rywali), to najwyższe rozstawienie w barażach (według wyliczeń, aby utrzymać pierwszy koszyk, trzeba przynajmniej zremisować z Pomarańczowymi).

Piłkarz reprezentacji Polski w białym stroju siedzi na murawie ze smutnym wyrazem twarzy i trzyma się za nogę, w prawym górnym rogu okrągłe wstawienie z portretem starszego mężczyzny w garniturze.
Jan Tomaszewski skomentował kontuzję Roberta LewandowskiegoPiętka/AKPA, Andrzej IwanczukReporter
Kontuzja Roberta Lewandowskiego
Kontuzja Roberta LewandowskiegoMatthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFPAFP
Robert Lewandowski z kontuzją
Robert Lewandowski z kontuzjąANDER GILLENEA / AFPAFP
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja